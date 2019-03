Eilenburg

Die Stadt Eilenburg blüht auf. In den vergangenen Tagen ist die Blumenuhr in der Rinckartstraße wieder mit Hunderten Hornveilchen und Tausendschönchen von der Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH bepflanzt worden.

Diebe haben Pflanzen mitgenommen

Das hat aber wiederum die ersten Diebe auf den Plan gerufen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Verschiedene Pflanzen seien herausgerissen und mitgenommen worden. Wer dahinter steckt, ist unklar.

Blick auf die Eilenburger Blumenuhr in der Rinckartstraße. Diebe haben dort Pflanzen geklaut. Quelle: Nico Fliegner

In der Stadtverwaltung herrscht großes Kopfschütteln darüber. Die Blumen würden zur Verschönerung der Stadt gepflanzt und dienten zur Freude der Einwohner. Auch Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) freut sich über die Farbtupfer, besonders über die Blumenuhr. Die sei etwas Besonderes in der Stadt und ziehe die Blicke auf sich, so der OBM.

Weitere Farbtupfer in der Stadt

Unterdessen wurden auch die Beete in der Wallstraße mit Stiefmütterchen bepflanzt. Weitere Farbtupfer gibt es auf dem Marktplatz und in den Pflanzkübeln im Stadtgebiet – pünktlich zum kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März.

Von Nico Fliegner