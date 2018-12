Eilenburg

Wenn das Telefon klingelt und Peter Prütz (66) und Michael Rudolf (61) ein Hilferuf ereilt, wissen sie meistens nicht, was sie dann später vor Ort erwartet. Im Zweifelsfall warnt der Vermieter die beiden noch: Vorsicht, dort hauste ein Messi. Solche Fälle werden nicht nur in diversen Fernsehformaten behandelt und sollen die Einaschaltquote hochtreiben. Solche Fälle, auch wenn jeder denkt, dass kann es doch gar nicht geben, sind Realität und für die beiden Männer, die in Eilenburg eine Spezialfirma für Entrümpelungen betreiben, keine Seltenheit.

Die erste schlimme Wohnung

Mit Messis, also Leuten, die meist wertlose Gegenstände in Massen in der eigenen Wohnung horten, haben sie seit 18 Jahren zu tun – so lange betreiben sie schon als Big Boss Handelsgesellschaft das schwierige Geschäft der Haushaltsauflösungen.

Peter Prütz, der heute hauptsächlich für den Bereich Entrümpelung im Unternehmen verantwortlich ist, kann sich noch gut an die „erste schlimme Wohnung“, die das Unternehmen besenrein machen musste, erinnern. „Das war in Eilenburg in der Torgauer Straße vor etwa zehn Jahren“, erzählt er. Als die Wohnungstür geöffnet wurde, stieg den Männern ein beißender Geruch in die Nase. Vor ihnen türmte sich bergeweise der Müll: leere Flaschen, Verpackungsreste von Lebensmitteln, Plastiktüten – „Gott weiß, was da alles drin war“, sagt Prütz und lächelt. Es habe einfach nur „fürchterlich gestunken“ und die Männer wussten gar nicht, wohin sie zuerst gucken und wo sie zuerst anfangen sollten mit dem Aufräumen. „So was vergisst man natürlich nicht. Aber mit der Zeit macht einem das auch nichts mehr aus.“

Fäkalien aus Wanne eimerweise entsorgt

Zur Galerie Der Anblick von Messi-Wohnungen kann schockieren. Dort liegt haufenweise der Müll herum. Aber beim Entrümpeln geht es vielfach auch um ganz normale Wohnung mit gut erhaltenen Gebrauchtwaren.

Dabei sind Messi-Wohnungen die eine Sache. Es geht auch noch schlimmer, zum Beispiel als sie in die Wohnung eines Toten mussten, der sich stranguliert hatte und schon einige Zeit leblos in der Wohnung war. „Da mussten wir mit Schutzanzügen rein. Wir haben echt schon einiges gesehen und erlebt: Massen von Bierflaschen oder Margarine-Dosen, wir mussten auch schon Fäkalien aus einer Badewanne eimerweise entsorgen. Das ist nur was für Hartgesottene.“ Im Fall des Toten wurden sie vorher gewarnt und haben dann auch ihre Mitarbeiter gewarnt: „Wir sagen dann meistens: Stellt euch darauf ein, dass es schlimm werden wird.“

Ausverkauf der DDR betrieben

Seit 1992 macht das Duo Prütz/ Rudolf gemeinsame Sache. Zu dem Unternehmen – eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) –, das seinen Sitz in der Eilenburger Mühlstraße hat und dort auch ein kleines Gebrauchtwarengeschäft betreibt, gehören zwei feste Mitarbeiter und zwei Pauschalkräfte. Neben Haushaltsauflösungen betreibt die Firma einen Europaletten-Handel in Mockrehna; dafür ist Michael Rudolf zuständig. Begonnen haben die Männer nach der Wende mit zwei Sonderpostenmärkten in Eilenburg und Leipzig. „Dort haben wir sozusagen den Ausverkauf der DDR betrieben“, sagt Prütz. „Vom Schlips bis zum Sarg haben wir alles verkauft.“ Das ging eine Zeit lang gut und das Geschäft florierte, dann wurde die Konkurrenz immer größer und die Eilenburger konnten sich nicht mehr am Markt behaupten. Sie machten die Sonderpostenmärkte dicht und starteten mit den Haushaltsauflösungen.

Weitester Auftrag im Ruhrgebiet

Die Big-Boss-Männer sind nicht nur in der Eilenburger Region im Einsatz, sondern bundesweit. Das Weiteste war mal ein Auftrag im Ruhrgebiet – der kam auf Empfehlung. Sie werden aber nicht nur bestellt, wenn es um Messi-Wohnungen geht. Der Großteil ihrer Arbeit sind ganz normale Entrümpelungen, zum Beispiel wenn ein älterer Mensch stirbt und die Nachkommen den Haushalt nicht allein auflösen können. Dann kommen die Spezialisten aus Eilenburg zum Einsatz. Sie arbeiten unter anderem mit der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft zusammen, die in der Stadt die meisten Mehrfamilienhäuser noch aus DDR-Zeiten in ihrem Bestand hat und vermietet. Und mit dem Entsorgungsunternehmen Remondis. Denn fast alles, was sie bei Haushaltsauflösungen aus Wohnungen und Häusern holen, taugt nur noch für den Müll. Bessere Stücke geben sie auch an soziale Einrichtungen weiter. „Der Handel mit gebrauchten Möbeln liegt am Boden“, erzählt Peter Prütz. „Die Leute kaufen sich heutzutage lieber alles neu. Es wird ihnen ja auch leicht gemacht – sie können alles auf Ratenzahlung haben.“

Arbeit ist ein Knochenjob

Wenn der Entrümpler-Trupp im Einsatz ist, dann mit dem türkisfarbenen Lkw. Nicht mehr der neueste, aber er leistet den Männern treue Dienste, wird zurzeit in einer Werkstatt überholt. Mit ihm fahren sie vor das jeweilige Haus und legen los. Michael Rudolf erinnert sich, dass die Arbeit ein „Knochenjob“ ist. „Was ich schon alles in meinem Leben gebuckelt habe ... Das ist wirklich eine schwere Arbeit. Jetzt mit 61 ist das zum Glück vorbei.“

Echte Schätze oder Raritäten kommen den Männern bei ihren Entrümpelungen kaum unter. Auch Geld finden sie nicht, das Leute vielleicht hinterm Schrank oder Bett versteckt haben. „Wir sind ja meistens die zweite Garde, die anrückt. Vorher waren schon die Familienangehörigen da und haben die Liebhaberstücke mitgenommen“, weiß Peter Prütz. Aber um Schätze und Raritäten geht es ihm auch nicht. Die würden ohnehin überbewertet, auch im Fernsehen, wo die Sendung „Bares für Rares“ im ZDF sehr erfolgreich läuft. „Die meisten Preise, die da aufgerufen werden, halte ich für überteuert.“ Prütz versteht sich vielmehr als Dienstleister statt Raritäten-Sammler. Was der Kunde beauftragt, wird gemacht. Und oftmals ist es mehr als das bloße Entrümpeln. „Bei uns hängt immer noch eine ganze Menge mehr dran: Wir machen die Wohnung sauber und malern oder tapezieren auch neu.“ Das alles zusammen kann schon mal eine Woche lang dauern – je nach Aufwand.

Die Big-Bosse sind jedenfalls big (groß) im Geschäft. Ans Aufhören denken sie noch lange nicht, obwohl Peter Prütz mit 66 längst in Rente gehen könnte. Irgendwie würde ihm aber dann was fehlen.

Von Nico Fliegner