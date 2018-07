Doberschütz

Der Doberschützer Tobias Mühlberg steht kurz vor dem Abschluss des 1. Lehrjahres. Der 21-Jährige erlernt derzeit im Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Taura im Rahmen einer dreijährigen Ausbildung den Beruf eines Forstwirtes. Sein Ziel steht fest: Er möchte später als Förster arbeiten. Mit seiner Ausbildung steht er am Beginn des Weges. Mit ihm zusammen erhalten bei Lehrmeister Philipp Henzschel im Doberschützer Ausbildungsbereich acht junge Leute eine Ausbildung. „Der drei- bis fünfwöchige Blockunterricht findet in Morgenröthe-Rautenkranz statt, der praktische Teil bei uns oder in anderen überbetrieblichen Einrichtungen“, erklärt Henzschel. Am 1. September kommen fünf neue Azubis hinzu. „Darunter ist auch eine Frau.“

Viele Bewerber

Über 40 Bewerbungen habe es auf die Stellen gegeben. Pluspunkte hatten jene da gesammelt, die ein Praktikum während der Schulzeit absolvierten. Andere wie Tobias Mühlberg bewarben sich nach einen Freiwilligen Ökologischen Jahr um die Lehrstelle.

„Wenn die angehenden Forstwirte ausgelernt haben, besitzen sie gute Chancen auf eine Anstellung", erklärt der Lehrmeister und nennt Fakten: Das Durchschnittsalter der Sächsischen Waldarbeiter liege im Durchschnitt bei 55 Jahren. Nachdem der Staatsbetrieb Sachsenforst in den vergangenen Jahren stets nur befristet die ausgebildeten jungen Forstwirte einstellte, so fänden in 2018 erstmals auch drei der 18 Eingestellten eine unbefristete Anstellung. Nicht nur im Bereich des Staatsbetriebes wären gut ausgebildete junge Forstwirte beispielsweise als Maschinenführer gefragt. Gleiches träfe auch auf den privaten Markt zu. „Zudem gibt es gute Entwicklungschancen wie durch ein Studium, um später beispielsweise als Förster arbeiten zu können“, so Henzschel.

Von Bärbel Schumann