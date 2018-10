Doberschütz

Für viel Unmut sorgen in Doberschütz die geplanten Arbeiten in Sachen schnelles Internet. Die Doberschützer fühlen sich hier extrem benachteiligt. Denn in der Gemeinde profitieren maximal 52 Haushalte von dem nun zu 100 Prozent geförderten Glasfaserausbau in Regie des Landkreises.

Beihilferecht der EU als Ausbaubremse

„Grund dafür“, so versuchte ein mit dieser Tatsache auch nicht glücklicher Bürgermeister Roland Märtz (CDU) zu erklären, „ist das Beihilferecht der EU.“ Danach dürfen nur die Grundstücke kostenfrei erschlossen werden, bei denen keine 30 Mbit Übertragungsrate anliegen. Und entscheidend darüber sei wiederum der sogenannte Netzatlas der Bundesnetzagentur.

30 Mbit sind keine 30 Mbit

Und genau der weise für Doberschütz eben fast flächendeckend die 30 Mbit aus. „Doch die haben wir doch gar nicht“, kann sich da nicht nur der in Doberschütz wohnende Gemeinderat Hartmut Müller so richtig aufregen. Selbst die Grundstücke direkt neben dem Verteiler würden die nicht haben. „Nicht umsonst“, so schiebt er nach, „spricht bei uns selbst die Telekom lediglich von 25 Mbit.“ Dass die Telekom in Landkreis-Auftrag nun Randgrundstücke anschließt und dafür vielleicht Leitungen um Grundstücke herum verlegen muss, das könne doch nicht sein, so Hartmut Müller weiter.

Entscheidung im März

Inwieweit das Unternehmen Deutsche Glasfaser für Doberschütz die Lösung ist, bleibt abzuwarten. Zumindest gibt es Zweifel. Denn das Unternehmen, das ohne Fördermittel baut, braucht eine 40-prozentige Anschlussquote. „Die Entscheidung darüber“, so Roland Märtz, „fällt im März.“

Von Ilka Fischer