Neue Programmpunkte - Doberschütz bereitet Stoppelfest vor

Während 2016 das Fest ganz im Zeichen des 20-jährigen Bestehens der Gemeinde Doberschütz stand und im Jahr darauf das 125-jährige Jubiläum des örtlichen Sportvereins den Rahmen bildeten, gebe es laut Vereinsvorsitzenden Andreas Mählmann diesmal keinen besonderen Anlass. „Am Programm wird aber einiges anders.“ Noch vor dem offiziellen Beginn wird es donnerstags das traditionelle Skatturnier geben.

Rocknacht mit Live-Musik

Nach dem Festauftakt mit Fackelumzug am Freitagabend werden anschließend die jüngsten Festakteure, die Mädchen und Jungen aus den Kindereinrichtungen, bei einer Mini-Playback-Show zeigen, was sie können. Um 22 Uhr, das ist neu, soll Beginn für eine Rocknacht mit Live-Musik sein. „Wir wollten weg von der normalen Disko und Live-Musik ist eben doch etwas anderes“, begründet Mählmann.

Abwechslungsreich wird es am Samstag werden. Auf der einen Seite bestimmen sportliche Angebote, auf der anderen jene für Familien das Programm. Und dann ist jetzt schon die Einwohnerschaft gespannt, was die Tanzgruppen, Hobby-Kabarettisten und -schauspieler aus den Vereinen des Ortes sich bis dahin wieder für verschiedene Einlagen haben einfallen lassen. Außerdem wollen die Doberschützer am Samstag beim erstmaligen Stopp des EnviaM-Städtewettbewerbes im Rahmen des Festes kräftig für ihre Gemeinde in die Pedalen treten. Andreas Mählmann ruft die sportlichen Mitglieder seines Vereins, wie auch die der anderen Vereine, ja die gesamten Einwohner auf, hier mitzumachen.

Gaudi-Sportvergleich

Am Sonntag soll es neben Bewährtem unter anderem bei einem Gaudi-Sportvergleich wieder jede Menge Spaß geben. Welche Disziplin diesmal dabei ausgetragen wird und wer an den Start geht, ist vorerst noch ein Geheimnis. „Auch wenn unser Verein der Veranstalter des Stoppelfestes ist, so ist das Fest ein Gemeinschaftswerk aller Vereine, Einrichtungen und der Feuerwehr. Es ist einfach ein wunderbares Miteinander. Sonst wäre das so groß nicht machbar“, sagt der Vereinsvorsitzende.

