Doberschütz.



Diesem besonderen Anlass ist am kommenden Sonntag ab 14 Uhr auf dem Festplatz ein bunter Nachmittag gewidmet, den die Eilenburger Akkordeon-Asse einleiten und bei dem Bürgermeister Roland Märtz (CDU) sicher die passenden Worte zum Jubiläum finden wird. Der Mörtitzer Chor, Country-Livemusik mit dem Duo Little Rainbow, die Linedancer aus den Doberschützer Ortsteilen Paschwitz, Mörtitz und Sprotta, die Wöllnauer Jagdhornbläser, der Kuchenbasar der Grund- und Naturparkschule in Doberschütz tragen bis zum abschließenden Dämmerschoppen zu geselligen Stunden bei.

Das Stoppelfest startet allerdings wie gewohnt bereits am Donnerstag ab 19 Uhr mit dem Skatturnier am nahen Morellensee an der Bundesstraße 87. Das Freitags-Programm beginnt 18.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Kirche, dem sich 19.30 Uhr der Fackelumzug vom Stellplatz Zickert zum Festplatz anschließt. Miniplayback-Show, Kinderfeuerwerk und Jugenddisco mit DJ Oli (ab 22 Uhr) folgen. Den Samstag gestalten in bewährter Weise zwischen 15 und 18 Uhr kleine und große Akteure aus Doberschütz, so vom Kinderhaus Landmäuse, die Fifty Fifty Girls, die Tanzmäuse und die Kunstradfahrer. Nach dem Freibieranstich gegen 20 Uhr im Festzelt erklingt Livemusik mit Klinge & Co, Tanzmusik mit DJ Oli, legen auch die Diamonds und Dreamdancer wieder eine flotte Sohle aufs Parkett. „Das wird wieder ein stimmungsvoller Abend“, so Bernd Hentrich.

Von Karin Rieck