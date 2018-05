Doberschütz

In der Gemeinde Doberschütz steht der Nachwuchs im Fokus. Das wurde nach der Verabschiedung des Doberschützer Haushalts auf der jüngsten Gemeinderatssitzung noch einmal deutlich. Bürgermeister Roland Märtz (CDU) gab im Anschluss einen kurzen Überblick über die Investitionen in Kitas und Schule.

Kita Sprotta-Siedlung erhält neuen Sanitärtrakt

Danach soll demnächst eine alte Betonfläche der Kita in Sprotta gepflastert werden. In der Kita Doberschütz werden der BHKW-Kessel gewechselt und der Keller trocken gelegt. Nach den im vergangenen Jahr erfolgten Umbauarbeiten in der Kita Sprotta-Siedlung wird hier in diesem Jahr umfangreich in den Sanitärtrakt investiert. „Dazu wird es in den nächsten Tagen Absprachen mit den Erziehern und den Elternrat geben“, so Märtz. Es müsse gemeinsam entschieden werden, ob es eine dreiwöchige Schließzeit und damit eine kürzere Bauzeit oder aber ein längerer Bau bei geöffneter Einrichtung gibt.

Bauarbeiten in der Grundschule

Wie es in der Grundschule weitergeht, wollte insbesondere Elternsprecher Yves Kannapé wissen. Hier, so die Antwort des Bürgermeisters, werde schwerpunktmäßig in den Sommerferien und damit von Anfang Juli bis Mitte August gebaut. Auf dem Plan steht dann die schalltechnische Ertüchtigung des Raumes über der Turnhalle, der künftig für den Werkunterricht genutzt werden soll. Zudem wird das Computerkabinett Lehrerzimmer, das Lehrerzimmer ein zusätzlicher Klassenraum. Außerdem sollen Laptops und eine elektronische Tafel angeschafft werden.

Die Gemeinde hat dabei doppelt Glück. Nicht nur, dass sie für all diese Vorhaben sehr gute Chancen auf Leader-Mittel hat. Anders als bei anderen Programmen sei die Förderung auch bei einem Baubeginn vor der endgültigen Bewilligung nicht gefährdet.

Von Ilka Fischer