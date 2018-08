Doberschütz

Zu einer Elternversammlung sind am Mittwoch die Eltern eingeladen, deren Kinder im August 2019 ihren Schulanfang feiern. Am gleichen Tag kann in der Grundschule Doberschütz von 9 bis 10 Uhr sowie von 18 bis 19 Uhr das Kind angemeldet werden. Dazu sind die Doberschützer verpflichtet, deren Kind bis zum 30. Juni 2019 das sechste Lebensjahr vollenden. Kinder, die bis zum 30. September ihren 6. Geburtstag feiern, können angemeldet werden. Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde des Kindes vorzulegen. Getrennt lebende oder unverheiratete Eltern sollten bei der Anmeldung die Bescheinigung über die Erziehungs- und Sorgeberechtigung mitbringen. Das Kind selbst muss nicht vorgestellt werden.

2019 und 2020 sind jeweils zwei 1. Klassen möglich

In Doberschütz, in der in diesem Jahr 32 Kinder in zwei erste Klassen eingeschult worden sind, geht man davon aus, dass es auch 2019 zwei 1. Klassen geben wird. „Nach derzeitigem Stand“, so erklärt Bürgermeister Roland Märtz (CDU) mit Blick ins Einwohnerregister, „kommen dann sogar 42 Kinder in unsere Schule, 2020 sind es dann 29.“ Kommt es so, wäre die Grundschule ab 2020 komplett zweizügig. „Darauf sind wir vorbereitet“, so Roland Märtz.

Schule wurde erweitert

Denn in den vergangenen Sommerferien wurden mit Leadermitteln rund 80 000 Euro investiert. Dafür wurde insbesondere die Turnhalle schalltechnisch nachgerüstet, so dass der Raum darüber nun als Werkraum genutzt werden kann. Durch die Umstellung auf Tablets kann zudem der frühere Computerraum als Klassenraum genutzt werden. Ab 2019 kann zudem der im Schulhof aufgestellte Container, der derzeit vor allem für Ganztagsangebote genutzt wird, Klassenraum werden.

Von Ilka Fischer