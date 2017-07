Doberschütz stellt Bauantrag für Möbitzer Dorfgemeinschaftshaus

Mölbitz. Für das Dorfgemeinschaftshaus im Doberschützer Ortsteil Mölbitz hat die Gemeinde den Bauantrag beim zuständigen Landratsamt eingereicht. „Wir setzen darauf“, so Bauamtsleiter Claus Heinrichsen, „dass wir damit im Herbst die Baugenehmigung in den Händen halten.“ Danach kann dann der Flachbau mit Küche und Toiletten, der am Försterteich entstehen soll, ausgeschrieben werden. Das Gebäude, für das im Haushalt 160 000 Euro eingeplant sind, soll künftig als Bürgerhaus und Jugendklub genutzt werden. Die Fertigstellung wird erst im Jahr 2018 sein.

Mölbitz wird Großbaustelle

Mölbitz, das mit nicht mal 200 Einwohnern der nach Bunitz zweitkleinste von elf Doberschützer Ortsteilen ist, entwickelt sich damit zur Großbaustelle. Noch bis Anfang August erfolgt derzeit mit 75-prozentiger Förderung aus Mitteln der Europäischen Union der rund 240 000 Euro teure Straßenausbau Am Försterteich/An der Koppel. An der Salzstraße und im Mittelweg soll dieser ebenfalls noch in diesem Jahr beginnen, da dafür inzwischen gleichfalls der Bescheid bei der Gemeinde eingegangen ist.

Abwasserbau in Battaune

Bürgermeister Roland Märtz (CDU) hatte bei seiner Wiederwahl im März genau das angekündigt. Lässt man Teile von Battaune außen vor, wo derzeit vor allem der Abwasserbau stattfindet, ist Mölbitz der letzte Doberschützer Ortsteil, den die Gemeinde noch infrastrukturell auf Vordermann bringen muss.

Von Ilka Fischer