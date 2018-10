Sprotta-Siedlung

Die Gemeinde Doberschütz will die Eigentumsverhältnisse in Sprotta-Siedlung für die Straßen Am Bunitz sowie Paschwitzer Landstraße/Schießstandweg ordnen. Bisher gehört hier jeweils in sechs Fällen die halbe Straße den anliegenden Grundstückseigentümern. Die Gemeinde bietet den Eigentümern daher an, die öffentlich gewidmeten Flächen zu kaufen und alle Kosten des Verkaufs zu tragen. Ein erster entsprechender Kauf über insgesamt rund 1400 Quadratmeter ist inzwischen angeschoben. Mit weiteren Eigentümern, so Bürgermeister Roland Märtz (CDU), werde derzeit noch gesprochen. Er legte zugleich dar, dass die Gemeinde angehalten ist, diese Flächen zu erwerben. „Enteignet wird aber keiner. Wer nicht verkaufen will, verkauft nicht.“ Der Preis, der bei knapp zwei Euro pro Quadratmeter liegt, stehe fest.

Enteignet wird keiner

Die Gemeinde, die seit 1993 auch in anderen Ortsteilen so vorgegangen ist, will die Eigentumsverhältnisse auch deshalb in Sprotta-Siedlung klären, weil hier etliche Straßen-Bauarbeiten geplant sind. Im Falle des Schießstandweges wird dies gemeinsam mit der Stadt Eilenburg erfolgen, der die Hälfte der Straße gehört. Welche Kosten über die in beiden Kommunen vorhandenen Straßenausbaubeitragssatzungen auf die Bürger zukommen, dazu konnte Märtz keine Angaben machen. „Wenn die Planungen so weit sind, werden wir gemeinsam mit Eilenburg zu einer Info-Veranstaltung einladen.“

Mitnetz-Strom will Freileitungen ersetzen

Nicht finanziell beteiligt sind die Anwohner an dem 170 000-Euro-Projekt von Mitnetz Strom. Im Zuge des Straßenausbaus will das Unternehmen entlang des Schießstandweges 1100 Meter Mittelspannungsfreileitung durch 1600 Mittelspannungskabel in der Erde ersetzen. Außerdem soll die Trafostation Bunitz-Siedlung durch eine moderne Kompaktstation ersetzt werden. Auch hier sollen noch die vorhandenen Freileitungen verschwinden.

Von Ilka Fischer