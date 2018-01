Doberschützer Senioren treffen zum Neujahrsempfang den Bürgermeister

Sprotta. Der Neujahrsempfang für Senioren in der Gemeinde Doberschütz im Ortsteil Sprotta ist Tradition. Auch in diesem Jahr wurde der Beginn des neuen Jahres gebührend gefeiert – in der Begegnungsstätte des Dorfes.

Sorgen und Anliegen loswerden

Knapp 30 Gäste aus Sprotta und Sprotta-Siedlung waren bis in die Abendstunden da, um auf das neue Jahr anzustoßen und den Bürgermeister Roland Märtz (CDU) mit Fragen zu löchern. „Da ein Großteil der Senioren nicht persönlich zur Gemeinde kommt, nimmt sich der Bürgermeister am Anfang des Jahres die Zeit und stellt sich den Anliegen der Senioren“, sagt Gisela Hermann, Mitwirkende der Begegnungsstätte. Zu Beginn des Jahres haben die Senioren so die Möglichkeit, ihre Sorgen loszuwerden.

Unmut bei Bürgern

Die Kinder der Kindertagesstätte Storchennest stimmten die Besucher mit einem kurzen winterlichen Programm ein. Nach Kaffee und selbst gebackenem Kuchen begrüßte Bürgermeister Märtz die Gäste. Erika Adler (82) aus Sprotta freut sich darüber, dass der Neujahrsempfang in jedem Jahr stattfindet: „So kommen alle mal zusammen und verbringen einen geselligen Abend“, sagt die Seniorin. Die 82-Jährige nutzte die Möglichkeit, um im persönlichen Gespräch anzusprechen, was sie bewegt. „Es ist einfach nichts los auf dem Dorf. Wir haben hier kaum noch etwas: keine Einkaufsmöglichkeiten, keinen Bäcker, keinen Fleischer und auch keinen Frisör“, klagt die Sprottaerin.

Veranstaltungen in Planung

Die Organisatoren des Empfangs sind die jetzige Leiterin der Kindertagesstätten der Gemeinde Doberschütz, Anja Schickert und die ehemalige Kita-Leiterin und Gisela Hermann. In der Begegnungsstätte steht auch in den nächsten Monaten einiges auf dem Plan. Im Februar soll es einen Spieleabend geben, im März ist eine gemütliche Bastelrunde angedacht und auch ein gemeinsames Kochen, bei dem die gesunde Ernährung im Mittelpunkt stehen soll, ist geplant. „Jeden Monat wird etwas für die Bürger geboten“, sagt Hermann. Interessenten können sich unter der Telefonnummer: 03423 754643 melden.

