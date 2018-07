Eilenburg

Mit den Lisztaffen hat der Eilenburger Tierpark nicht so wirklich Glück. Nach einer Fehlgeburt konnte das Weibchen Erna nicht gerettet werden. Damit gibt es in dem ehemaligen Krokodil-Gehege am Haupthaus nur noch den Lisztaffenpapa Erik und dessen Tochter.

Kein Glück mit Lisztaffen

Dabei hatte alles so gut begonnen. Erna und Erik waren im Oktober 2016, aus Braunschweig und Jocksdorf kommend in den Minizoo eingezogen. Dass sich die beiden Lisztaffen mochten, war schon bald nicht zu übersehen. Im Mai 2017 kam das Zwillingspärchen zur Welt, das sich zunächst prächtig entwickelte. Im April musste dann aber das männliche Affenkind eingeschläfert werden.

Ein neues Weibchen?

Der kleine Lisztaffe hatte Lähmungserscheinungen und konnte sich zuletzt nicht mehr bewegen. Auch ein herbeigeholter Tierarzt hatte nicht helfen können. Tierparkleiter Stefan Teuber: „Die Entscheidung, wann wir wieder ein neues Weibchen dazu holen, ist derzeit noch offen.“

Damit können die inzwischen 70.000 Gäste, die den Minizoo pro Jahr besuchen, derzeit nur noch zwei Lisztaffen sehen.

Von Ilka Fischer