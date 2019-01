Jesewitz

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 87 zwischen Eilenburg und Taucha wurden am frühen Donnerstagmorgen drei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 62 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 5.45 Uhr auf der Gostemitzer Straße im Jesewitzer Ortsteil Bötzen unterwegs. Er wollte die Bundesstraße in Richtung An der Hufe überqueren, habe dabei aber die Vorfahrt eines Renault nicht beachtet. Dessen 55 Jahre alter Fahrer war aus Richtung Eilenburg kommend in Richtung Taucha unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß.

10 000 Euro Sachschaden

Die beiden Fahrer sowie die 57-jährige Beifahrerin im Renault mussten mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. An den Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Der Audi-Fahrer habe sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von lvz