Eilenburg

Zwei Diebstähle haben sich am Dienstag in Eilenburg ereignet, darüber hat am Mittwoch die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig informiert.

Dieb schleicht sich in die Gartenlaube

Die Gelegenheit schamlos ausgenutzt hatte gegen 11 Uhr ein unbekannter Dieb im Kleingartenverein am Alten Mittelweg. Ein älteres Ehepaar befand sich in seinem Garten der Anlage „Leipziger Höhe“. Beide zogen sich in ihrer Laube um, ließen die Tür offen und begannen mit der Gartenarbeit. Währenddessen stieg, ungesehen von den Eigentümern, ein Unbekannter über den Zaun, ging offenbar zielgerichtet ins Gartenhäuschen und durchsuchte die an einer Garderobe hängenden Sachen. Er fand in der Hose des Geschädigten das Portemonnaie und stahl daraus eine dreistellige Summe. Als er damit die Laube wieder verließ und durch den Garten rannte, wurde dessen Besitzer auf den Eindringling aufmerksam, bei dem es sich um einen jungen Mann handeln soll, der eine dunkle Hose sowie ein Basecap trug und einen Rucksack bei sich hatte. Gleich darauf stellte das Ehepaar den Diebstahl fest. Die Frau erstattete gegen 16.45 Uhr Anzeige auf dem Polizeirevier. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Portemonnaie am Marktplatz gestohlen

Der zweite Diebstahl hat sich am Dienstag in Eilenburg am Marktplatz ereignet – zwischen 12 und 12.30 Uhr. Vom Holen des Geldes bei ihrem Kreditinstitut bis zum Feststellen des Fehlens ihres Portemonnaie verging nur knapp eine halbe Stunde. Eine 69-jährige Frau hatte einen mittleren dreistelligen Geldbetrag abgehoben, ins Portemonnaie gesteckt und dieses in die Tasche geschoben. Anschließend erledigte sie noch einige Wege. Diese führten sie zu einem Drogeriemarkt und hernach zum Blumenstand auf dem Markt. Als sie am Blumenstand die Ware bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse samt Inhalt – Bargeld, zwei EC-Karten, Personalausweis, Krankenkassenkarte, Nothilfepass und diverse andere Dinge – fehlte. Die Frau erstattete Anzeige, so dass nun die Polizei wegen Diebstahl ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring 17 in Eilenburg oder unter der Telefonnummer 03423 /664100 zu melden.

Von ie