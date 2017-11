EWV plant neues Umbauprojekt in der Eckartstraße

Eilenburg. Die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (EWV) plant nach dem Umbau des Blockes in der Wallstraße ein nächstes Großprojekt in der Eilenburger Innenstadt. In der Eckartstraße 21-23 soll ein viergeschossiges Wohnhaus komplett saniert und somit der Bedarf an altersgerechtem sowie größerem Wohnraum weiter gedeckt werden. Dazu gehören neben der energetischen Ertüchtigung unter anderem der Anbau von Balkonen an der Ostseite, die Erneuerung der Elektro-, Heizungs- und Sanitäranlagen sowie die der Innentüren, Bodenbeläge, Fliesen und weiteres.

Aus 28 Wohnungen werden 16

Aus bisher 28 Wohnungen werden künftig 16. Das Gebäude stammt aus den 1980er-Jahren. In jeder Etage der Nummern 21 und 22 werden zwei Wohnungen zu einer größeren zusammengelegt. Der Eingang Nr. 23 wird einen innenliegenden Aufzug und damit einen barrierefreien Zugang zu acht Wohneinheiten bekommen. Hier entstehen 2-Raum- und 2,5-Raum-Wohnungen, die altersgerecht gestaltet sind. Die farbliche Gestaltung der Außenfassade ist noch offen, bei der Grüngestaltung gibt es Nachbesserungsbedarf hinsichtlich der Standorte von neuen Bäumen.

Auch die Außenanlagen sollen neu gestaltet werden. Neben der Errichtung von Stellplätzen – geplant sind 17 im Innenhof – geht es nach dem 2002 erstellten Konzept für das Wohnquertier Rollenstraße auch darum, einen hohen Wohnwert und eine hohe Lebensqualität für alle zu schaffen. Dazu zählen unter anderem Spielplätze, Mietergärten und Sitzgelegenheiten.

Förderung

Insgesamt kostet das Projekt rund 2,35 Millionen Euro. Die Ausgaben für die Sanierung der äußeren Hülle des Gebäudes und die Gestaltung der Außenanlagen sind über das Programm aktive Stadt- und Ortsteilzentren förderfähig, der Stadtrat hatte für maximal 478 000 Euro aus diesem Fördertopf grünes Licht gegeben.

Von Kathrin Kabelitz