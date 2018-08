Doberschütz nimmt zum ersten mal am EnviaM -Städtewettbewerb teil. Dabei treten nicht nur Erwachsene und Kinder aus der Einwohneschaft in die Pedale. Bürgermeister Roland Märtz kann 400 Euro für einen gemeinnützigen Zweck beisteuern, wenn er in einer Woche 100 Kilometer mit einem E-Bike fährt.