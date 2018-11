Eilenburg Historie - Ebert liest Eilenburger Liebesgeschichte Verrat, Intrige und Liebe – das sind Zutaten, aus denen die Bestsellerautorin Sabine Ebert ihre Barbarossa-Saga mischt. Etliche davon fand sie in Eilenburg. Am 12. November erzählt sie von ihnen.

Autorin Sabine Ebert bei der Premiere ihres neuen Romans „Schwert und Krone: Zeit des Verrats“ am 2. November im Salles de Pologne in Leipzig. Am 12. November liest sie in Eilenburg. Quelle: Christian Modla