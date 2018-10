Zschepplin

Immer wieder Besuch bekamen Jutta und Manfred Strobel in Zschepplin am Donnerstag. Kein Wunder, vor 65 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort und können so ihre eiserne Hochzeit begehen. Nachbarn, Familienangehörige, ehemalige Arbeitskollegen schauten vorbei, um dem gelernten Zimmermann und der Näherin zu gratulieren. Eine große Feier mit den zwei Kindern und deren Partnern, mit den Familien der drei Enkel wird es erst am Sonnabend geben. Besonders freut sich das Jubelpaar dann auf die sieben Urenkel.

Ganz jung kennengelernt

Sie war noch 16 Jahre alt, er ein Jahr älter, als beide auf dem Tanzboden in Niederglaucha erstmals zusammen tanzten. Doch einige Jahre mussten vergehen, bis beide 1953 vor dem Traualtar standen. Familie war beiden wichtig, erst recht, als Tochter Heidi und später Sohn Frank hinzu kamen. Familiensinn gab auch den Ausschlag, warum der heute 87-Jährige nie auf Montage ging, sondern immer auf Baustellen in Leipzig und der Region arbeitete, um abends wieder bei der Familie zu sein.

Das Rezept des Paares für eine so lange Ehe? Wertschätzung des anderen sei wichtig, als Familie etwas gemeinsam unternehmen und füreinander da sein, in guten wie in schlechten Tagen, das sei es, was wichtig war und ist. Das haben beide auch an ihre Kinder und deren Familien weitergegeben.

Von Bärbel Schumann