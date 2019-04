Eilenburg

Dank finanzieller Unterstützung aus dem Eilenburger Kinderfonds konnten im vorigen Jahr 58 Familien und damit 127 Kinder den Tierpark über Ostern, zum Kindertag und zum Tierparkfest kostenlos besuchen. Das gab die Stadtverwaltung bekannt. Sie hatten dazu im Vorfeld Wertmarken für den Eintritt erhalten. Weitere 30 Kinder verbrachten einen Aufenthalt im Sommercamp im Seebad Schildau, verbunden mit vielen Ausflügen. Für drei Kinder, so die Stadtverwaltung weiter, sei der Elternanteil für das Ferienangebot „Kinderstadt Eilenburg“ übernommen worden. Des Weiteren besuchten 40 Kinder im Oktober das Theater im Bürgerhaus, wo das Stück „Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel“ aufgeführt wurde.

Überraschung zu Weihnachten

Für 279 Kinder aus 108 einkommensschwachen Familien gab es auf dem Eilenburger Weihnachtsmarkt eine Überraschung: Sie konnten kostenlos Ponys reiten, Karussell fahren, Lose ziehen und Basteln oder ihre Wertmarken für Speisen und Getränke einlösen. Am Heiligabend verbrachten dann 279 Kinder mit ihren Familien besinnliche Stunden im Weihnachtswald im Tierpark – ebenfalls mit Unterstützung aus dem Kinderfonds.

Kinderfonds gibt es seit 1997

Der Eilenburger Kinderfonds wurde 1997 von der Eilenburgerin Margot Schwarzer ins Leben gerufen. Ihre Familie legte den Grundstock für den Fonds und engagiert sich bei der Spendensammlung, weil ihr das Wohl der Kinder am Herzen liegt.

Jedes Jahr spenden die Eilenburger Geld, das dann sozial schwachen Familien zugute kommt, in dem ihnen zum Beispiel der kostenlose Zugang zu kulturellen Veranstaltungen in der Stadt und anderen Freizeitmöglichkeiten ermöglicht wird. Auch das Geld vom 24-Stunden-Spendenschwimmen in der Schwimmhalle und vom Spendenlauf fließen in den Fonds. Ebenso verzichten Jubilare aus Eilenburg auf ihr Geschenk und bitten stattdessen um Spenden für den Fonds.

Unterstützung ist stets willkommen

Damit der Kinderfonds auch in Zukunft helfen kann, werden weitere Spenden benötig. Diese können eingezahlt werden auf das Konto: IBAN: DE 88 1203 0000 0018 8203 32; BIC: BYLADEM1001; Bank: Deutsche Kreditbank DKB; Zahlungsgrund: Spende Kinderfonds.

Von LVZ