Bei einem Unfall nahe Eilenburg wurde am Montagvormittag eine 59 Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Nissan-Fahrerin war gegen 9.50 Uhr auf der Dübener Landstraße unterwegs. Kurz vor Eilenburg sei sie dann mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizei. Der Nissan landete schließlich im Straßengraben.

Die 59-Jährige musste zur medizinischen Behandlung in eine Leipziger Klinik gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. An dem Nissan entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

