Eilenburg

Wolkenkleid, Feuerkleid und Wiesenkleid oder Oma mit Vogelnest – surreal anmutende Motive mit diesen Bezeichnungen können Besucher der Adventsausstellung im Eilenburger Mauerturm sehen. Jahr für Jahr organisiert der Eilenburger Burgverein eine Adventsausstellung. In diesem Jahr zeigt die Liemehnaerin Claudia Müller ihre Werke.

Glühwein trinken und Bilder betrachten

Jeweils an den ersten drei Adventssonntagen ist die Schau zu sehen. Die weihnachtlich geschmückte Ausstellung ist damit letztmalig am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet „und lädt bei einem Gläschen Glühwein zum Verweilen ein“, so Petra Hirschberger, die beim Burgverein die Adventsausstellungen organisiert.

Adventsausstellung Claudia Müller Eilenburg, von links: Wolkenkleid, Feuerkleid und Wiesenkleid Quelle: Thomas Jentzsch

Claudia Müller hat sich das Malen selbst beigebracht

Für Claudia Müller ist es nicht die erste Ausstellung. Die Arzthelferin hat sich ihre Malweise autodidaktisch erarbeitet, sieht sich aber nicht als Hobby-Malerin, das Malen vielmehr als Möglichkeit, Lebensereignisse zu verarbeiten, abzuschalten, alles ringsherum zu vergessen. Im Mai lud sie zu „Kunst am Gartenzaun“ an ihren Wohnsitz in Liemehna ein, um Platz für Neues im heimischen Atelier zu schaffen.

Claudia Müller und Uwe Winkler bei der Eröffnung der Ausstellung im Mauertum mit Andreas Goldmann vom Burgverein Quelle: privat

Zu Christi Himmelfahrt 2019 soll diese Veranstaltung zum zweiten Mal stattfinden. Auch im Amtsgericht stellte die Mittfünfzigerin schon aus.

Adventsausstellung Claudia Müller Eilenburg: Oma mit Vogelnest. Quelle: Thomas Jentzsch

Kerstin Hosse aus Schönebeck an der Elbe gehörte zu den Besuchern der Ausstellung. Die gebürtige Eilenburgerin lebt seit über 30 Jahren in Schönebeck und kommt des Öfteren in die Muldestadt, um Verwandte und Bekannte zu besuchen. Zur Ausstellung meint sie: „Ich bin fasziniert von den Ideen, die hier präsentiert werden. Wie die Künstlerin dies aufs Papier bringt, finde ich beeindruckend. Mir gefallen die Bilder sehr.“

Weihnachtskugel 2018 zeigt den Eilenburger Bahnhof

Petra Hirschberger gestaltet seit zehn Jahren eine Weihnachtskugel in Eilenburg. 2018 zeigt sie den Bahnhof. Quelle: privat

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine limitierte Ausgabe der nun schon zur Tradition gewordenen Weihnachtskugel für den Preis von zehn Euro. Petra Hirschberger hat sie wieder gestaltet und als Motiv diesmal eine Ansicht des Eilenburger Bahnhofs gewählt.

Von Thomas Jentzsch