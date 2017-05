Eilenburg. Galaxia braucht dringend ein Freundschaftsband. Auf ihrem Planeten wird sie gemobbt. Das Haar ist einfach zu kurz. Für die Kinder aus der Grundschule Eilenburg-Berg, die da in der Aula des Mehrzweckgebäudes vor der Bühne sitzen, ist das schwer nachzuvollziehen, reicht es ihr doch fast bis zu den Hüften. Aber wenn es bei anderen zehn Meter lang wächst? Überhaupt herrscht Streit im Weltall zwischen den Blauen, den Grünen und den Roten, weil die einen Witze erzählen, jene gern aufschreiben und die anderen sammeln. „Manchmal haben die sich sogar schon gehauen“, erzählt die glitzernde Außerirdische. Zwist gibt es auch in ihrer Raumschiffbesatzung. Und der zum Absturz geführt. Ausgerechnet aufs Haus des Reporters Pfiffig.

Donnernder Applaus

Doch gibt es das Band der Freundschaft zu kaufen? Klar, hat das auf der Erde jemand im Angebot, für 100 Geldstücke. Ist doch geschenkt, oder? Aber es funktioniert leider nicht. Ellen Heimrath und René Lubinski vom Großpösnaer Kindermusiktheater entführten die Grundschüler am Freitagmorgen in eine fantastische Welt. Paul und Sara durften schließlich mit auf die Bühne, um beim „Hausaufbau“ mitzuhelfen. Gemeinsam sangen alle nicht allein den Team-Song. Natürlich wurde aufgeklärt, was das Band der Freundschaft wirklich ist. Donnernder Applaus am Ende. Den Kindern hat es offenbar gut gefallen. Und die Lieder können sie noch weiter trällern. Einige CDs mit ihrer Musik haben Heimrath und Lubinski der Schule geschenkt.

Von Heike Liesaus