Eilenburg

Die kleine Anika ist das erste Baby im neuen Jahr, das im Eilenburger Krankenhaus das Licht der Welt erblickte. Das Mädchen wurde am 6. Januar geboren, wog 3050 Gramm, ist wohlauf und putzmunter. Mutter Susanne Schmidtchen (37) aus Eilenburg und ihre zweijährige Tochter Juliet freuen sich über den Familienzuwachs, aber die Freude ist auch getrübt. Denn ihr Partner und Kindesvater Dirk verstarb im September im Alter von 49 Jahren ganz plötzlich; er hatte Herzbeschwerden und musste ins Krankenhaus, aus dem er nicht wieder heimkehrte. Für die werdende Mutter eine Schocknachricht.

Trauer über Verlust ist groß

„Es ist ganz schwer damit umzugehen“, sagt Susanne Schmidtchens Schwiegermutter Maritta Munkwitz. Die Trauer über den Verlust sei groß. Aber sie und die andere Oma Vera Schmidtchen wollen die junge Mutter jetzt mit aller Kraft unterstützten. Juliet freut sich besonders auf das Schwesterchen. Beim Besuch im Krankenhaus ist die Kleine ganz aufgedreht und ruft freudig „Baby, Baby“.

Termin eigentlich erst am 14. Januar

Dass Anika das erste Eilenburger Baby in diesem Jahr ist, war so nicht abzusehen. Denn der Geburtstermin wäre erst der 14. Januar gewesen. „Wir haben derzeit noch sechs andere Mütter bei uns, bei denen es jederzeit losgehen kann“, sagt Hebamme Karin Großstück. Es gebe also viel zu tun. Dabei hat sich die Hebammen-Situation nicht wirklich entspannt. Auf einen LVZ-Aufruf habe sich eine Hebamme gemeldet, die hat aber ihre Ausbildung in Ungarn absolviert und muss erst noch ihre Scheine in Deutschland machen. Sie unterstützt das Team derzeit. Hebammen werden nach wie vor dringend gebraucht an der Klinik.

Das sind die beliebtesten Vornamen

Im Eilenburger Krankenhaus sind im vorigen Jahr 350 Kinder zur Welt gekommen – 172 Mädchen und 178 Jungen, und damit ein Kind mehr als 2017. Das letzte Baby im Jahr 2018 wurde am 30. Dezember geboren, das erste am 3. Januar.

Die Hebammen führen auch Statistik, welche die beliebtesten Vornamen sind. Demnach landete bei den Jungen Paul (sieben Mal) auf Platz eins, gefolgt von Max (6) und Louis (6). Bei den Mädchen führt Sophie (10) das Ranking an, es folgen Marie (7) und Ella sowie Charlotte (jeweils 6). Auch das Eilenburger Standesamt erhebt die beliebtesten Vornamen. 2018 waren das bei den Jungen Louis, Max und Noah. Bei den Mädchen Ella, Charlotte und Hannah.

Von Nico Fliegner