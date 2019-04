Eilenburg

„Das macht viel mehr Spaß als Unterricht“, war das einhellige Fazit der Zehntklässler der Friedrich-Tschanter-Oberschule Eilenburg. Im Fach Geografie stand jetzt die letzte große Exkursion an. Unter anderem sollten die Schüler eine Verkehrszählung durchführen, wofür sie sich in Kleingruppen an verschiedenen Ecken der Marktplatz-Kreuzung platziert hatten. Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein fällt so eine Zählung natürlich noch einmal leichter.

Aufgabe: Skizzen erstellen

Die anderen Aufgabenbereiche beschäftigten sich mit dem Verlauf der Muldebrücke und dem Mühlgraben, wovon die Schüler jeweils eine Skizze anfertigen sollten. Im Bereich der Geologie ging es dann um Sandstein und Granit: Dazu sollten Entstehung und Verwendung beschrieben werden. In der Leipziger Straße machten sich die Schüler ein Bild von der Bebauung und informierten sich darüber, wie die Gebäude genutzt werden.

Jetzt schreiben die Schüler Facharbeiten

„Eine Woche haben wir Zeit, aus den Ergebnissen der Exkursion unsere Facharbeit zu schreiben“, erklärte Schülerin Anne-Marie Will. „Daraus ergeben sich dann eine kleine und die letzte große Note.“

Von Katharina Stork