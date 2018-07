Eilenburg

Nach einer Brandstiftung in der Nacht zu Donnerstag in Eilenburg bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich zu melden. Wie die Polizei berichtete, hatten im Gabelweg um 1.18 Uhr zwei unbekannte Täter, die offenbar mit Fahrrädern unterwegs waren, einen brennenden Gegenstand auf einen Balkon in der ersten Etage geworfen.

Der entstehende Brand wurde durch einen Bewohner, der dann auch die Polizei informierte, bemerkt und gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Angaben zum Gesamtschaden sind derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Telefon 03423/664100) zu melden.

Von LVZ