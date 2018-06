Eilenburg

Ziel dieser Übung ist es, verschiedene Kräfte in Bedrohungslagen zu koordinieren und diese zu bewältigen. Auch die Bereitschaftspolizei des Landes Sachsen wird an dieser Übung, die zwischen 8 und 15 Uhr stattfindet, beteiligt sein. Eines der Übungsgebiete ist das ehemalige ECW-Gebäude an der Muldebrücke. Dort und am Bahnhof Ost kann es zu kurzzeitigen Behinderungen kommen. Es wird auch der Einsatz von Schusswaffen simuliert.

Von LVZ