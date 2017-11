Eilenburg: Diakonie sucht Helfer für die Integration von Flüchtlingen

Wie finde ich trotz zweier kleiner Kinder Anschluss in Deutschland, wer übersetzt mir das Behördendeutsch, wo bekomme ich Hilfe oder Werkzeug für das Anbringen von Lampe und Co? Das alles sind normale Probleme im Alltag, die Flüchtlingen das Ankommen erschweren. Das Eilenburger Flüchtlingsnetzwerk will da helfen.