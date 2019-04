Eilenburg

Auf den ersten Blick wirkt die stimmungsvolle verschneite Szenerie des Eilenburger Mühlgrabens wie ein schön belichtetes Foto. Doch die tolle Landschaft wurde mit Farbe, Pinsel und viel Leidenschaft von Hans Joachim Lingner festgehalten. Seit einiger Zeit beschäftigt sich der Eilenburger mit der Öl- und Acrylmalerei.

Malen gegen die Langeweile

„Hobbymalerei, mehr ist es nicht“, sagt der Muldestädter bescheiden und erklärt, wie er zum Malen gekommen ist. „Mich hat die Langeweile geplagt, vor allem in den Wintermonaten.“ Seit drei Jahren sei er Rentner und habe etwas gesucht, bei dem er sich auch weiterentwickeln könne. „Malen, zum Beispiel mit Bleistift, konnte ich schon immer, das liegt bei uns in der Familie. Auch meine Tochter und meine Enkelin können das sehr gut. Nun mit den Farben ist es doch etwas anders, denn die Maltechnik wächst mit der Zeit. Ich liebe die Details im Bild und bin da auch sehr pedantisch.“

Viele Bilder zeigen Eilenburger Motive

Im Repertoire des Eilenburgers befinden sich viele Motive der Muldestadt. „Das erste, was ich am Morgen tue, ist nach dem Himmel und der Lichtstimmung zu schauen“, verrät Lingner, der seine Motive vorher stets fotografiert. Die digitalen Szenen werden dann mühevoll auf die Leinwand gebannt. Cirka zehn Stunden dauert die Fertigstellung eines Bildes. „Eine Nacht drüber schlafen und dann die Details ins Bild zu bringen, gehört dazu“, resümiert der ehemalige Handwerker.

Auch Tochter Antje malt

Auch die Familie steht hinter dem sympathischen Senior. Seine Tochter Antje malt ebenfalls gern. „Wir bewerten unsere Werke gegenseitig nicht. Die Malerei liegt bei uns in der Familie und wurde immer weitergegeben. Der Vorteil hierbei ist, dass man sich gegenseitig mit Kniffen und Tricks weiterhilft“, fügt die junge Frau im Gespräch hinzu. Sie bestärkt ihren Vater, die Bilder auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Burgverein bereitet die Schau vor

Der Burgverein Eilenburg hat bereits eine Idee dazu und bereitet nun eine Ausstellung im Mauerturm vor. Nicht nur Motive der Muldestadt werden zu sehen sein, sondern auch Familienporträts sowie Tiermotive, die ebenfalls alle vom Maler, auf Grundlage von Fotos, geschaffen wurden. Der Farbenkünstler selbst möchte lieber im Hintergrund bleiben. Auch an einen Verkauf denkt er jetzt noch nicht. „Klar hat man bald ein Lagerproblem, aber in jedem einzelnen Bild steckt soviel Zeit und Herzblut drin, dass es kaum möglich ist, einen Preis dafür zu nennen.“

Eröffnung Karfreitag

Eröffnet wird die Ausstellung, zu der die Mitglieder des Eilenburger Burgvereins alle einladen, am Karfreitag, 19. April, 14 Uhr. Sie ist dann an beiden Osterfeiertagen jeweils von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Am Sonnabend, dem 20. April, bleibt der Turm geschlossen.

Von Anke Herold