Eilenburg

Die Eilenburger Schwimmhalle wird am 13. Dezember 40 Jahre alt. Sie zählt mit jeweils über 86 000 Besuchern zu den beliebtesten Freizeiteinrichtungen in der Stadt. Aber wie begann 1978 alles, wer war am Aufbau beteiligt, wer wirkte und wirkt heute in der Schwimmhalle und was wird geboten? In einer kleinen Serie wollen wir Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, die Menschen vorstellen, die was zu erzählen haben. Heute: Jürgen Zwiener

Jürgen Zwiener geht in den Ruhestand

In diesen Tagen werden Stammbesucher der Eilenburger Schwimmhalle vergebens nach einem ihnen in Jahrzehnten vertrauten Gesicht gesucht haben. Vergebens, denn Jürgen Zwiener, der einst selbst einige Zeit lang die Geschicke der Freizeiteinrichtung lenkte, geht in den Ruhestand. Mit ihm wird dann auch der letzte Mitarbeiter gehen, der von Anfang an dabei war. 1978 begann der heute noch immer sportlich wirkende 62-Jährige in der Schwimmhalle. Das er hier landete, sei eine Geschichte für sich, denn nach dem Besuch der Erweiterten Oberschule und einer Ausbildung zum Elektronikfacharbeiter hatte man vor, aus ihm einen Armeeoffizier zu machen.

Zur Galerie Die Eilenburger Schwimmhalle ging 1978 an den Start. Die Eröffnung wurde damals groß gefeiert. Hier historische Aufnahmen von damals.

Doch Zwiener selbst konnte sich das auf einmal gar nicht mehr vorstellen und musterte aus. „Klar, dass ich es danach schwer hatte, einen guten Job zu finden oder gar noch ein Studium zu absolvieren. Doch nach einiger Zeit kam dem sportlichen Typ, der gern Fußball spielte, der Zufall zu Hilfe. Er durfte in der Schwimmhalle beginnen, die laut Zwiener ja eigentlich nicht vorhanden sein durfte, weil sie ein sogenannter „Schwarzbau“ war. „Ich denke, so 80 bis 90 Firmen aus Eilenburg und der Region haben daran gebaut, oft an den Wochenenden und nach Feierabend. Hans Spötter war damals der Bauleiter“, erinnert sich der Eilenburger.

„Wusste immer, wen ich anrufen konnte“

Oftmals habe man dabei wie auch später noch bei Reparaturen oder Veränderungen in der Halle improvisieren müssen. „Ich wusste immer, wo ich anrufen konnte. Viele in den Betrieben, wie der Werkstatt des Chemiewerkes, fanden dann fast immer unkonventionell und schnell eine Lösung, um zum Beispiel ein neues Geländer zu bauen oder ein fehlendes Ersatzteil für die Heizung zu besorgen.

Fluten haben Bilder und Dokumente vernichtet

Leider seien durch die beiden Fluten kaum Bilder und andere Dokumente aus dieser Zeit vorhanden. Dann holt Zwiener aus einem Beutel einen großen Umschlag heraus, in dem sich etliche bedruckte Blätter befinden. Spitzbübisch lächelnd erklärt er, dass dies eine Kopie der Seiten des ehemaligen Brigadetagebuches der Schwimmhallen-Mitarbeiter sind. Das Original war wie die Schwimmhalle selbst ein Flutopfer.

Um die 100 Päckchen zu Weihnachten

Zwölf Mitarbeiter hätten anfangs zur Badbesetzung gehört. Fünf pro Schicht, plus der Chef und eine Reinemachfrau. „Wir waren bei den Badgästen beliebt. Das bekamen wir auch in der Weihnachtszeit zu spüren. Um die 100 Päckchen haben wir da von den Stammbesuchern erhalten. Auf unserer betrieblichen Weihnachtsfeier wurde dann per Los entschieden, wer welches bekam“, erinnert sich Zwiener.

Mitarbeiter mussten flexibel sein

Als Mitarbeiter der Schwimmhalle habe man flexibel bei der Arbeit sein müssen. „Wir waren nicht nur für den Betrieb in der Halle und in der Sauna zuständig. Genauso haben wir uns um die Außenanlagen gekümmert, Rasen gemäht, Hecken verschnitten und den Parkplatz in Ordnung gehalten“, erinnert sich der Eilenburger.

Chlorgranulat sollte nicht ins Grundwasser gelangen

Traurig, leise wird der 62-Jährige, als die Jahrhundert-Flut das Thema ist. „Wir hatten zuvor gerade etliche Fässer mit Chlorgranulat erhalten. 20 bis 30 Fässer werden es wohl gewesen sein“, so Zwiener. Watthosen wie die Angler habe er sich übergestreift und dann versucht, die Fässer höher zu lagern. „Es wäre schlimm gewesen, wenn deren Inhalt in das Grundwasser gelangt wäre.“ Die Zeit, wo die Halle nach der ersten Flutkatastrophe geschlossen war, war Zwiener wie fast alle seine Kollegen arbeitslos. Dann die Neueröffnung 2004. Viel neue Technik sei da in die Halle eingezogen. Es wäre ein Politikum in Eilenburg geworden, wenn es nicht zur Neueröffnung gekommen wäre, meint er.

Arbeit hat ihm immer Freude gemacht

Hart dann Jahre später, als wieder die Flut kam. Hier war Jürgen Zwiener schon lange nicht mehr Badchef, musste aus gesundheitlichen Gründen sozusagen in die zweite Reihe treten. Aber das störte ihn nicht, denn seine Arbeit habe ihm immer vor allem wegen der Menschen Freude bereitet. Es sei jeden Tag abwechslungsreich, nie langweilig gewesen. Schwer falle es da jetzt, wenn der tägliche Weg nicht mehr der gewohnte ist.

Von Bärbel Schumann