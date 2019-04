Eilenburg

Am Samstag waren die Türen der Evangelischen Grundschule Cultus+ in Eilenburg vor allem wieder für die kleinen „großen“ Forscher geöffnet. Komplexe naturwissenschaftliche Inhalte wurden von den Kindern selbst erlebt und so „greifbar“ gemacht. In allen Klassen- und Horträumen gab es spannende Experimente rund um die Themen Luft, Schall, Farben und Wasser. Beim Thema Wasser interessierte die Kinder besonders die „tanzende Rosine“.

Selbst die Kleinsten schon dabei

Selbst die Kleinsten neugierigen Besucher konnten so beobachten und erforschen, wie bei Veränderung der relativen Dichte das Schwimmverhalten funktioniert. Selbstverständlich mit einfachen Worten und in einer Sprache, die auch Kinder verstehen.

Zwei zukünftige Erstklässler experimentieren mit schwimmenden und nicht schwimmenden Gegenständen.. Quelle: privat

Kinder lernen durch eigene Erfahrungen

„Dieses selbstständige Ausprobieren und Forschen steht stellvertretend für den Lernbegriff, wie wir ihn bei uns an der Schule verstehen. Kinder lernen durch das eigene Erfahren und vor allem dann, wenn sie Freude am Forschen und Beobachten finden“, so Schulleiterin Hanna Reyher. Dies war den Kleinen Forschern deutlich ins Gesicht geschrieben und zukünftige Erstklässler konnte man dabei beobachten selbst herauszufinden, welche Gegenstände wohl im Wasser schwimmen und welche nicht.

Schülerzahlen bei cultus+ haben sich verdoppelt

Dass das Lernen an der Evangelischen Schule Cultus+ anders funktioniert hat sich inzwischen herumgesprochen. Die Schülerzahlen haben sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt und inzwischen gibt es Wartelisten. Das nächste Schuljahr ist voll belegt und es ist ratsam, frühzeitig eine Anmeldung vorzunehmen.

Von LVZ