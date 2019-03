Eilenburg

Wenn von Bündnis 90/Die Grünen in Eilenburg die Rede ist, dann verbindet man das meistens mit einer einzigen Person – mit Peter Burck. Der 79-Jährige mischt seit 29 Jahren kräftig in der Kommunalpolitik mit. Als Grüner ist er viele Jahre ein Einzelkämpfer gewesen, denn mehr Grüne gab es nicht in der Stadt. Nunmehr kündigte Burck an, sich aus der aktiven politischen Arbeit zurückziehen zu wollen. Wenn im Mai Kommunalwahlen sind, wird er nicht nochmal für den Stadtrat kandieren. Jüngere sollen ran und das Ruder übernehmen. Und einer hat Ambitionen, die grüne Politik in Eilenburg fortzusetzen: Enrico Kunze.

Seit viereinhalb Jahren bei den Grünen

Der 35-Jährige ist gebürtiger Eilenburger und lebt mit seiner Frau im Stadtteil Berg in einem Häuschen mit kleinem Teich, Garten und Hecken. Wenn man bei Enrico Kunze zu Gast ist, dann bekommt man passenderweise Bionade angeboten. Der gelernte Handelsfachwirt arbeitet im Betrieb seiner Familie, in dem hochwertige Keramik vertrieben wird. Davor hat er eine Zeit lang in Leipzig gelebt. Bei den Grünen ist er seit viereinhalb Jahren Mitglied.

„Die zunehmende Digitalisierung verändert alles. Das war auch der Grund, in die Politik zu gehen“, erzählt er. Die Grünen gäben seine „Grundhaltung“ wider. Gerade in puncto digitaler Wandel setzt sich die Partei für den freien Zugang zum Netz für alle sowie den Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten ein. Die Grünen stünden für „Weltoffenheit“, hätten „alle Teile der Bevölkerung im Blick“ und würden in vielen Bereichen auf Nachhaltigkeit wert legen, erzählt Enrico Kunze. Das gefällt ihm und damit könne er sich am ehesten identifizieren. Er wolle die Themen mit den Menschen vor Ort umsetzen – deshalb kandidiert er für die Stadtratswahlen im Mai und will auf Listenplatz eins antreten.

Ideen für Eilenburg

Für die Stadt Eilenburg hat er auch schon konkrete Ziele. „Ich bin wahnsinnig froh, dass unsere Stadt wächst. Damit stellen sich aber auch neue Aufgaben, zum Beispiel brauchen wir öffentliche Plätze, wo Neu-Eilenburger und Alt-Eingesessene aufeinandertreffen.“ Dass die Bibliothek in den Roten Hirsch und damit direkt ins Zentrum verlegt wird, ist für ihn „eine super Sache“. Mit dem Marktplatz gebe es einen weiteren Treffpunkt, den er aber für wenig attraktiv hält. „Der Marktplatz muss deutlich grüner werden und über kostenfreies WLAN verfügen“, sagt er. Er müsse auch besser erreichbar sein, vor allem für Radfahrer. „Wir müssen hier in Eilenburg den Menschen einfach mehr Raum geben“, so seine Vorstellung. Und daran wolle er arbeiten.

Ein zweites Thema, das ihn umtreibt, ist der Frauenanteil im Stadtrat, den er mit derzeit vier Frauen für zu gering hält. „Wir müssen die Zeiten für politische Arbeit attraktiver machen, damit die Frauen Berufliches und Privatleben auch noch mit Stadtratsarbeit gut in Einklang bringen können.“ Dann würden auch mehr bereit sein, in der Kommunalpolitik mitzuarbeiten.

Mehr Frauen in die Politik

Die Eilenburger Grünen bestehen derzeit aus zwei Mitgliedern, „aber es gibt definitiv noch mehr Grüne“, mutmaßt er und würde sich freuen, wenn die der Partei beitreten, um sich für Eilenburg zu engagieren. Denn „ Eilenburg ist eine tolle Stadt, wenn man mal mit offenen Augen durchgeht. Wir haben viele Vereine, sind eine Brücke zwischen dem Land und der Großstadt und hier können Alt und Jung gut leben.“

Dass er nun in die „wahnsinnig großen Fußstapfen“ von Peter Burck tritt, macht ihn nicht ängstlich – im Gegenteil: „Ich bin sehr froh, dass ich auf so großen Schultern stehen kann. Peter Burck ist ja immer noch da“, sagt er und weiß, dass er sich als Newcomer und bislang unbekanntes Gesicht jederzeit bei dem 79-Jährigen Rat holen kann.

Von Nico Fliegner