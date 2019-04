Eilenburg

Im Mai soll das Baurecht für den Edeka-Markt in der Ziegelstraße in Eilenburg vorliegen. Davon ist die Stadtverwaltung in den zurückliegenden Monaten immer wieder ausgegangen. Doch das gesamte Verfahren ist seit Bekanntwerden der Ansiedlungspläne im Jahr 2016 nicht reibungslos über die Bühne gegangen. Dafür kann die Stadtverwaltung wenig. Vielmehr sind die Gründe in einem Fachgutachten, etlichen Stellungnahmen zum Bebaungsplan (B-Plan) und einem drohenden Raumordnungsverfahren zu suchen, das dann doch nicht notwendig war. „Demokratie ist eben langwierig, manchmal nervig und teuer“, sagte dazu Ende Dezember Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) im LVZ-Interview.

Was bringt Abwägung im Mai?

Nunmehr heißt es erneut abwarten, was im Mai die Abwägung der Stellungnahmen und Einwände im Zuge der dritten B-Plan-Offenlegung bringen wird. „Wir gehen davon aus, dass es pro Edeka ausfällt“, zeigte sich Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches in der Stadtverwaltung, optimistisch.

Dabei ist es kein Geheimnis, dass Einwohner die Ansiedlungspläne von Edeka im Zentrum der Stadt nach wie vor auch kritisch sehen. Einer von ihnen ist Jürgen Sander (67), der sich künftig kommunalpolitisch bei den Linken engagieren will. „ Edeka bedeutet zusätzlich versiegelte Fläche. Das muss nicht sein, in der Schondorfer Mark ist alles vorhanden“, sagte er mit Blick auf die verwaiste Marktkauf-Immobilie im Osten der Stadt an der B 87.

Das sind die Pläne von Rewe

Aber auch dort scheint Bewegung drin zu sein. Derzeit sieht es ganz danach aus, als liefern sich die großen Handelsketten einen Wettstreit um Standorte in Eilenburg. Denn Stadt und Umland wachsen allmählich, der Kundenkreis wird größer und jeder will so viel wie möglich davon abhaben. Und so hegt nicht nur Edeka Neubaupläne in der Stadt, sondern auch Konkurrent Rewe. Die Kölner Handelskette will sich in Eilenburg-Ost, wo einst Marktkauf war, dauerhaft ansiedeln. Das bestätigte jetzt das Unternehmen auf LVZ-Anfrage.

Rewe will sich in Eilenburg-Ost, wo einst Marktkauf war, dauerhaft ansiedeln. Derzeit gibt es hier nur noch den Baumarkt. Quelle: Wolfgang Sens

Die Rewe Group teilte schriftlich mit: „ Rewe möchte sich in Eilenburg zusätzlich zu dem bestehenden Markt in der Grenzstraße mit einer Neuansiedlung in Eilenburg-Ost, Schondorfer Mark, langfristig aufstellen. Die Planungen für einen generationenfreundlichen, energieeffizienten Neubau befinden sich jedoch noch in einer frühen Phase, daher können wir Ihnen derzeit noch keine seriösen Angaben zu Baustart, Eröffnung etc. machen. Der neue Supermarkt entsteht unabhängig von dem bereits bestehenden Rewe-Markt in der Grenzstraße. Mittelfristig ist dort ein Umbau geplant, um den Markt zeitgemäß für unsere Kunden in Eilenburg zu gestalten.“ Die Rewe-Pläne sind nicht ungewöhnlich. Auch in Delitzsch hat die Handelskette im vorigen Jahr im Pep-Center einen komplett neuen Markt an den Start gebracht, obwohl es bereits einen in City-Lage gibt.

Stadtverwaltung skeptisch

Für den Toom-Baumarkt, der dann Rewe als Nachbarn hätte, wäre ein neuer Lebensmittelmarkt ein Segen und würde mutmaßlich mehr Kundenfrequenz bedeuten. Toom muss nämlich befürchten, im Zuge der Edeka-Ansiedlung weitere Konkurrenz zu bekommen. Laut Stadtverwaltung soll neben Edeka in der Ziegelstraße auch ein Baumarkt etabliert werden. Das könnte für Toom einen Kundenrückgang zur Folge haben.

Die Stadtverwaltung sieht die Rewe-Ankündigung indes skeptisch. OBM Scheler betont immer wieder, er kenne den Mietvertrag nicht, den Rewe angeblich schon mit den Immobilieneigentümern der ehemaligen Marktkauf-Filiale abgeschlossen hat. Vielmehr mutmaßt die Verwaltung, dass dies alles nur ein Ziel habe: Edeka von einem Neubau in der Ziegelstraße wieder abzubringen. „Es gilt immer noch die Aussage, dass Edeka am Standort Ziegelstraße festhält. Da gibt es keine Zweifel“, sagte Heiko Leihe.

Schondorfer Mark wird Gewerbegebiet

Bezweifelt werden dürfe vielmehr, ob Rewe überhaupt in der Schondorfer Mark neu bauen darf. „Der großflächige Einzelhandel für ehemals Marktkauf ist vom Tisch. Wir wollen dort draußen künftig ein Gewerbegebiet und haben dem Eigentümer angeboten, gemeinsam mit ihm die Planungen voranzutreiben“, so Leihe weiter. Das Verfahren dazu dauert an. In dem Gewerbegebiet könnten sich dann beispielsweise Logistiker niederlassen.

Chronologie der Ereignisse September 2014: Die 4000 Quadratmeter große Marktkauf-Niederlassung in Eilenburg-Ost wird geschlossen. 2015: Die Stadtverwaltung will den großflächigen Einzelhandel vom Stadtrand in Zentrumsnähe rücken. Sie fasst den Beschluss, einen Bebauungsplan aufzustellen. 2016: Edeka setzt sich in der Ziegelstraße unter den Bewerbern für einen Lebensmittel-Vollsortimenter und einen Baumarkt mit Gartencenter durch. Insgesamt gibt es sieben Bewerber, darunter über einen Projektentwickler auch Rewe. Die Bürgerinitiative Pro Schondorfer Mark drängt nach Bekanntwerden dieser Pläne für die Ziegelstraße auf ein Raumordnungsverfahren. Es soll ermitteln, ob die Ansiedlung von Edeka in der Ziegelstraße zu Eilenburg und der Region passt. 2017: Der Kaufvertrag mit Edeka wird am 1. März geschlossen. Der Kaufpreis beträgt 2,3 Millionen Euro. Anfang 2018: Das Ergebnis des Fach-Gutachtens zur Ziegelstraße liegt vor und sagt aus, dass durch Edeka keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten sind, also kein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden muss. Über vier Jahre sind seit dem Bekanntwerden der Marktkauf-Schließung im Herbst 2014 vergangen, in dem kein Nachfolger gefunden wurde. Als Knackpunkte erweisen sich dabei vor allem die lange Anfahrtsstraße sowie die Lage an der Peripherie der Stadt. Juni 2018: Bei der Offenlage des erneut überarbeiteten Bebauungsplanes für Edeka gehen viele Stellungnahmen ein. In den Hinweisen spiegelt sich das Hin und Her der Argumente zu Raumordnungsverfahren und Hochwassergefahr zwischen Anwohnern, Bürgerinitiative, Stadt, Landesdirektion und Gutachtern wider. November 2018: Die Wiederholung des Aufstellungsbeschlusses wird nach einem Formfehler notwendig. Außerdem wird eine 1400 Quadratmeter große Waldfläche innerhalb des B-Planes gefunden. Dafür soll nun auf dem Schanzberg aufgeforstet werden. März 2019: Frühzeitige Bürgerbeteiligung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplans „Einkaufscenter Schondorfer Mark“: Die Stadt will daraus ein Gewerbegebiet machen. April 2019: Die Rewe-Handelskette in Köln bestätigt auf LVZ-Anfrage, einen modernen Supermarkt im Bereich Schondorfer Mark in Eilenburg-Ost bauen zu wollen. Geplant im Mai 2019: Abwägung der Stellungnahmen zum Bebauungsplan Ziegelstraße im Bauausschuss und im Stadtrat sowie Fassen des Satzungsbeschlusses (gleichbedeutend mit Baurecht).

Von Nico Fliegner