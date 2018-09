Eilenburg

Ein neuer Lebensabschnitt begann bei der Eilenburger Stadtverwaltung für vier junge Leute am ersten September. Drei von ihnen werden ein Bundesfreiwilligenjahr absolvieren. Außerdem begann für einen jungen Mann die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Rathaus.

An ihrem ersten Arbeitstag stand für alle eine Führung durch das Rathaus mit Anke Morgenstern, bei der Stadtverwaltung für die Ausbildung verantwortlich, auf dem Programm. Obwohl sein Terminkalender gefüllt war, nahm sich Oberbürgermeister Ralf Scheler Zeit für die jungen Leute. Er interessierte sich für deren Motivation, sich für ein freiwilliges Jahr und die Ausbildungsstelle zu bewerben. So schilderte Abiturientin Darline Heß, dass sie in dem Jahr herausfinden möchte, ob sie danach ein Lehramtsstudium beginnen oder lieber in den Verlagsbereich gehen wolle. Für Carlos Kötter, der bereits eine Ausbildung zum Verkäufer im Einzelhandel absolvierte, steht fest, dass er in den sozialen Bereich beruflich wechseln möchte. Deshalb hat er sich für den Bundesfreiwilligendienst entschieden. Ähnliches trift auch auf Jonas Vetterlein zu. Alle drei werden in Eilenburger Kindereinrichtungen eingesetzt.

Zum Verwaltungsfachangestellten wird Felix Frohberg ausgebildet. Der junge Mann stand bisher über zehn Jahre im Dienst der Bundeswehr und will mit seiner Ausbildung in Eilenburg beruflich neu durchstarten.

Von Bärbel Schumann