Eilenburg: Patient wehrt sich gegen Untersuchung

Eilenburg. Im Nording in Eilenburg musste die Polizei am Mittwochabend gegen 19 Uhr dem Rettungsdienst zu Hilfe eilen. Ein Patient war gegenüber den Rettungskräften äußerst aggressiv. Dies mussten dann auch die Einsatzkräfte erfahren, als der 55–Jährige versuchte, mit der Faust auf einen der Beamten einzuschlagen, teilte die Polizei mit. Allerdings war er so stark alkoholisiert, dass es beim untauglichen Versuch blieb. Verletzt wurde niemand. Letztlich brachen alle eingesetzten Kräfte von Polizei und Rettungswesen den Einsatz ab, da der Patient jede ärztliche Untersuchung verweigerte.

Von lvz