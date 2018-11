Eilenburg

Aldi und Penny – beide Discounter sind seit Jahren in Eilenburg vertreten und beide bauen derzeit in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrer jeweiligen Filiale neu und größer. Beide Kontrahenten lieferten sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder in diesem Fall ein Stein-an-Stein-Rennen. Vermutlich wird Penny gewinnen und als erster seinen neuen Markt hochgezogen haben.

Penny-Eröffnung am 29. November

Auf jeden Fall gibt es für diesen Markt in der Kranoldstraße, für den im Mai der Baustart war und an dem auch sonnabends mit Hochdruck gearbeitet wurde, mit Donnerstag, dem 29. November, jetzt ganz offiziell den Eröffnungstermin. Wie Anja Schwerdtfeger von der Penny-Regionsleiterassistenz Region Ost auf Nachfrage gegenüber der LVZ weiter erklärte, gebe es nur noch „kleine Restarbeiten“ zu erledigen.

Zur Galerie Aldi und Penny bauen derzeit in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrer jeweiligen Filiale neu und größer.

„Die Übergabe an unsere Vertriebsmitarbeiter ist für den 15. November geplant, so dass der Eröffnung zwei Wochen später nichts im Wege steht.“ In der neuen Filiale könne das insgesamt neunköpfige Marktteam dann auf rund 800 Quadratmetern, und damit auf 200 mehr als bisher, das Sortiment besser, moderner und in einer freundlicheren Atmosphäre anbieten.

Während beim Markt an sich damit alles fest steht, gebe es für die Weiternutzung des alten Pennys derzeit noch keine spruchreife Lösung.

Aldi nennt noch keinen Termin

Fast alles, was für Penny gesagt wurde, gilt auch für Aldi auf dem Berg. Nur, dass Verena Lissek, Spezialistin Unternehmenskommunikation, um Verständnis bittet, „dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen genauen Öffnungstermin kommunizieren“ können. Derzeit, so informierte sie im Auftrag von Aldi-Nord weiter, laufe für den 800-Quadratmeter-Markt der Innenausbau auf Hochtouren. Parallel dazu würden bereits die Parkplätze gebaut.

Wie Penny setzt auch Aldi-Nord auf eine helle und freundlichere Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen. Außerdem verspricht die Handelskette ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren. Die insgesamt elf Mitarbeiterinnen werden in dem Markt weiterbeschäftigt. „Darüber hinaus gibt es Planungen“, so Verena Lissek, „im neuen Markt noch weitere Mitarbeiter einzustellen.“ Zum alten Standort, der sich im Eigentum von Aldi-Nord befindet, will die Aldi-Vertreterin aber – wie Penny – noch keine näheren Angaben machen. Sie teilt lediglich mit, dass er „weiter vermietet“ werden soll. Einig waren sich beide Discounter auch darin, dass sie zu der getätigten Investitionssumme keine Angaben machen.

Neuer Markt in der Ziegelstraße

In Eilenburg soll es zudem einen neuen großen Einkaufsmarkt geben. So plant Edeka einen solchen samt Baumarkt in der Ziegelstraße. Für das Vorhaben auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände läuft bereits seit 2015 die Planverfahren. Anfang November billigte der Stadtrat den inzwischen mehrfach überarbeiteten Bebauungsplan und beschloss zugleich die Offenlage. Damit könnte, keine neuen gravierenden Einsprüche vorausgesetzt, im Mai Baurecht bestehen.

Von Ilka Fischer