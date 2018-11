Eilenburg

Den Traumjob zu finden, ist nicht immer leicht. Dreht man die Sache um, führen ebenfalls viele Wege zum perfekten Mitarbeiter und auch hier ist es nicht immer einfach, an Fachkräfte zu gelangen. Um die aktuelle Suche auf beiden Seiten zu erleichtern, hat sich das Team der K& S Unternehmensgruppe nun etwas einfallen lassen und veranstaltete am Sonntagnachmittag in Eilenburg ein Job-Dating.

Werbung für die einzelnen Arbeitsbereiche

„Wir wollen heute unser Haus präsentieren und Werbung für die einzelnen Arbeitsbereiche machen, die es bei uns gibt“, erklärt Regionalleiterin Silke Klage im Restaurant der Senioren-Residenz. Auch Residenzleiterin Kathleen Krieg ist vor Ort. Sie kennt das Haus schon seit langer Zeit und weiß um die Gewichtung, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit sich bringt. „Wir versuchen, die Wünsche unserer Mitarbeiter zu berücksichtigen“, erklärt sie im Gespräch. Als Leiterin hat sie ein großes Interesse an optimierten Arbeitszeitmodellen und familienfreundlichen Maßnahmen. „Der Beruf des Altenpflegers ist keine einfache Tätigkeit, um so wichtiger ist es für unsere Mitarbeiter, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen.“

Interessentin will sich beruflich neu orientieren

Natürlich bietet das Unternehmen mehr als den Beruf der Pflege. Köche, Hauswirtschaft aber auch der Bereich der Verwaltung und die Alltagsbegleitung sind nicht wegzudenkende Tätigkeitsfelder. Nadine Hennig ist Ergotherapeutin und hält sich am Sonntagnachmittag ebenso wie ihre Teamkollegen bereit, um Fragen zum jeweiligen Arbeitsfeld zu beantworten. Bei ihr am Tisch nimmt Kerstin Stein aus Böhlitz Platz: „Ich habe von dem Angebot heute gelesen und da wir hier in der Nähe waren, haben wir die Gegebenheit gleich genutzt, weil ich mich beruflich neu orientieren möchte“, erzählt die interessierte Frau.

Erfahren habe sie, dass es auch die Möglichkeit gibt, als ungelernte Kraft einzusteigen. Sehr lobenswert seien die freundlichen Mitarbeiter, die zudem sehr auskunftsbereit gewesen seien. „So habe ich viel Stoff zum Nachdenken mit bekommen“, erklärt Kerstin Stein.

Ansturm auf das Angebot eher verhalten

Auch wenn der Besucheransturm doch eher verhalten war, sind die Organisatoren des Jobdatings zuversichtlich und freuen sie sich auf künftige Mitarbeiter, die das Team mit neuen Ideen in der Praxis unterstützen. Das Unternehmen steht jederzeit für Fragen zur Verfügung und will auch zukünftig für Berufswiedereinsteiger, Azubis und Neueinsteiger die Einarbeitung ins Unternehmen angenehm gestalten und tatkräftig fördern.

Von Anke Herold