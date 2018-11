Eilenburg

Auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens Remondis Eilenburg GmbH wird es in den nächsten Wochen umfangreiche Bauarbeiten geben. Bis zum Frühjahr soll der Wertstoffhof in den östlichen Teil des Areals in der Hartmannstraße verlagert werden. Ebenso die per Schranke geregelte Zufahrt, die für Kunden künftig unabhängig von der Ausfahrt möglich ist. Aktiviert wird dafür eine zweite, bereits vorhandene Einfahrt von der Hartmannstraße. Die Arbeiten, die bis April/Mai andauern, haben in dieser Woche begonnen.

Verkehrsführung soll übersichtlicher werden

Service, Kundenfreundlichkeit und Abfertigungsfrequenz sollen so erhöht werden, sagt Geschäftsführer Volker Wagner. Auch die Verkehrsführung auf dem Gelände soll übersichtlicher, Kunden- und Werksverkehr entflochten werden. Errichtet wird auch ein Silo, das den Mitarbeitern der Stadtwirtschaft künftig das Abfüllen des Salzes für den Winterdienst erleichtern wird. Bisher mussten dafür manuell 50 Kilogramm schwere Säcke befüllt und transportiert werden.

Der Wertstoffhof soll in den östlichen Teil des Geländes verlagert werden. Quelle: Kathrin Kabelitz

Bearbeitungsdauer soll kürzer werden

Um den Umbau, in den Remondis einen im oberen Bereich angesiedelten sechsstelligen Betrag investiert, realisieren und neuen Platz für den Wertstoffhof schaffen zu können, hat das Unternehmen von der Stadt Eilenburg eine benachbarte Teilfläche erworben. Dort wird es künftig auch einen Waage-Container geben, der es ermöglicht, das Gewicht von Abfällen zu bestimmen. Privat- und Gewerbekunden könnten so besser bedient werden.

„Wir erhoffen uns natürlich auch, dass die Bearbeitungsdauer pro Kunde kürzer wird“, so Volker Wagner. Erreicht werden sollte so auch, dass weniger Situationen entstehen, in denen es einen Rückstau von Fahrzeugen in der Hartmannstraße gibt. Unbedingt erforderlich sei aber weiterhin eine Kontrolle dessen, was die Kunden anliefern, was davon kostenpflichtig, was kostenlos ist. Grundsätzlich sei man bemüht, jegliche Art von Müll und Abfällen anzunehmen. Unabhängig von den Bauarbeiten komme es aber immer wieder mal zu Einschränkungen, die gesetzlichen Regelungen geschuldet sind. So gab es im letzten Jahr Unklarheiten bei den Verwertungswegen für Styropor, aktuell ist Teerpappe betroffen.

Einschränkungen für Kunden während der Bauzeit

Mit der Bad Dübener Bau- und Haustechnik habe man, so der Geschäftsführer, eine kompetente Firma aus der Region binden können. Ganz ohne Einschränkungen für den Kunden wird es in den nächsten Monaten nicht gehen, bittet Volker Wagner schon jetzt um Verständnis. Eine Alternative zum Umbau während des laufenden Betriebes gäbe es aber nicht. Die Entsorgung müsse fortlaufend gewährleistet sein.

Von Kathrin Kabelitz