Eilenburg

Ein Berufsbild wandelt sich – längst sind Schornsteinfeger nicht mehr nur für das Auskehren von Kaminen und Öfen zuständig. Vielmehr leisten sie Energieberatung, kontrollieren den Brandschutz oder messen Abgaswerte von Heizungen. Und auch der Besuch von Schornsteinfegerinnen ist heutzutage völlig normal.

„Etwa zehn Prozent eines jeden Ausbildungsjahrgangs sind weiblich – der Anteil ist seit Jahren konstant“, erzählt Dagmar Fröhlich, Leiterin des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Rote Jahne in Eilenburg, das im vorigen Jahr sein 20-jähriges Bestehen feierte. Zehn Prozent – das entspricht in etwa auch dem Gesamtanteil von Schornsteinfegerinnen innerhalb der „schwarzen Zunft“. Jahrgangsübergreifend werden rund 200 Schornsteinfeger-Azubis in Eilenburg ausgebildet, jedes Jahr beginnen etwa drei bis vier „Azubinen“.

Dreigeteilte Ausbildung

Seit August sind Ivette Lütge, Sally-Josephine Otto und Ella Nele Jarisch als Lehrlinge dabei. Etwa zwei Drittel ihrer Ausbildung erhalten die Thüringerinnen in der Muldenstadt – das zumeist theoretische Fachwissen, das sie sich in der Berufsschule aneignen, können sie gleich nebenan an der sogenannten „Schornsteinfegerschule“ praktisch anwenden; die überbetriebliche Ausbildungsstätte des Schornsteinfegerhandwerks ist ebenfalls an der Roten Jahne beheimatet. Ein weiteres Drittel der dreijährigen Ausbildungszeit verbringen die 16- bis 19-jährigen Mädchen in ihren Betrieben.

Ivette Lütge, Sally-Josephine Otto und Ella Nele Jarisch werden in einem Ausbildungsraum der Berufsschule an einer Heizungsanlage geschult. Quelle: Wolfgang Sens

Auch in den Firmen des „Azubinen“-Trios ist der Wandel sichtbar. „Manchmal gehen wir direkt in den Keller zu den Heizungsanlagen und gar nicht mehr aufs Dach“, erzählt Ella Nele Jarisch von ihrem Arbeitsalltag, den sie während dieser Einsätze in normaler Funktionskleidung bestreitet und nicht im typisch schwarzen Gala-Anzug. Während der Suhlerin Abgasmessungen am meisten Freude bereiten, bringt Ivette Lütge vor allem das klassische Kehren Spaß, dazu „das Klettern auf dem Dach“. In ihrem Betrieb in Hüpstedt arbeiten nur Frauen: eine Chefin, eine Gesellin und eine Auszubildende.

Glücksbringer von Beruf

Ihre beiden Mitschülerinnen arbeiten ebenso in drei- bis vierköpfigen Belegschaften, Kolleginnen gibt es hier nicht. „Manchmal ist das Verständnis nicht so groß“, berichtet Sally-Josephine Otto über ihren Status als einzige weibliche Kraft. Etwa wenn Mitarbeiter und Kunden fragten: Traust du dir das zu, soll ich anpacken helfen? Dabei haben sich alle drei den Beruf bewusst und nach Absolvierung eines Praktikums ausgesucht: Die Technik, die Arbeit an der frischen Luft, der Kundenkontakt. „Nee, ein Bürojob, das wäre nichts für mich,“, sagt etwa Ivette Lütge.

Zwar mag sich der Job geändert haben, der Ruf der Schornsteinfeger ist noch immer legendär. „Für die Leute sind wir nach wie vor Glücksbringer“, erzählt Sally-Josephine Otto aus Bad Langensalza mit einem Lachen. „Obwohl man gerade mit Kehren durch ist und voller Ruß, wollen sie einen umarmen, um sich Glück zu holen.“

Gute Berufsaussichten dank Generationenwechsel

Für ihre eigene Zukunft sieht es derweil gut aus, glaubt man BSZ-Schulleiterin Fröhlich. „Der Generationswechsel steht bevor, Schornsteinfeger werden gebraucht.“ Die Berufschancen stünden gut, da ihre Expertise beispielsweise bei jedem Hausbau benötigt werde.

Wie es mit Ivette Lütge, Sally-Josephine Otto und Ella Nele Jarisch nach der Ausbildung weitergeht, ist derzeit offen. Mancher Betrieb bildet nur aus, andere Betriebe haben aufgrund der geringen Größe keine freien Stellen. Nach erfolgreichem Abschluss besteht für alle drei jedoch die Möglichkeit, eine Meisterausbildung zu machen und einen eigenen Betrieb zu gründen. Auch die Verdienstmöglichkeiten werden nach der Lehre deutlich besser, als es dass Azubi-Gehalt von derzeit 520 Euro widerspiegelt.

Mit ihrem Berufseinstieg sind die drei Mädchen sowieso hochzufrieden. „Es ist ein Privileg, dort oben hochzudürfen“, meint Ella Nele Jarisch. Ivette Lütge nickt zustimmend, Sally-Josephine Otto pflichtet bei: „Die Aussicht auf dem Dach für ein paar Minuten ganz für sich zu haben, tief ein- und auszuatmen und manchmal das ganze Dorf zu sehen, das ist einfach wunderschön.“

Von Maximilian König