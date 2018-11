Eilenburg

Die Eilenburger Schwimmhalle wird am 13. Dezember 40 Jahre alt. Sie zählt mit jeweils über 86 000 Besuchern zu den beliebtesten Freizeiteinrichtungen in der Stadt. Aber wie begann 1978 alles, wer war am Aufbau beteiligt, wer wirkte und wirkt heute in der Schwimmhalle und was wird geboten? In einer kleinen Serie wollen wir Ihnen, liebe Leserin und Leser, die Menschen vorstellen, die was zu erzählen haben. Heute: Hans-Gerd Spötter (72), der damalige Stadtbauleiter.

Der Meliorationsbau Mockrehna rückte mit einem Bagger an, der Kraftverkehr stellte Lkw für den Abtransport des Aushubs, der VEB Eilenburg machte die ersten Fundamente, später kam die Fensterkonstruktion aus Frankfurt/Oder, das Glas von Flachglas Torgau, die ZBO Eilenburg zog unter anderem den Rohbau hoch, die Uhr in der Schwimmhalle installierte der Dübener Betrieb Lohan.

Die Liste der beteiligten Firmen am Bau der Eilenburger Schwimmhalle von 1975 bis 1978 ist lang – und Hans-Gerd Spötter aus Eilenburg könnte noch viel mehr aufzählen „Über 100 Betriebe waren damals dabei“, erzählt der Bauingenieur, der damals der oberste Kontrolleur und Manager – diese Bezeichnung gab es in der ehemaligen DDR freilich nicht – des vier Millionen DDR-Mark teuren Neubaus war.

Eilenburger Schwimmhalle ist eine Kopie

Spötter, von Beruf Bauingenieur, leitete in den 1970er-Jahren zunächst beim VEB Eilenburg den Ratskeller-Bau in der Stadt. Dann habe ihn der Stadtbaudirektor gefragt, ob er nicht für die Stadt tätig werden wolle. Spötter sagte Ja und wurde für den Schwimmhallenbau zuständig. Dieser gilt heute als „Schwarzbau“, weil schlichtweg kein Bauantrag gestellt wurde.

Hans-Gerd Spötter weiß auch warum: „Für den Bauantrag hätte es keine Genehmigung gegeben. Deshalb war es von den Verantwortlichen mutig, trotzdem zu bauen.“ Damals hatte die Politik andere Prioritäten setzen müssen – Stichwort Wohnungsbau. Aber die Schwimmhalle kam trotzdem. Der Bau war quasi eine Kopie der Schwimmhalle in Grimma, die dort etwas eher entstanden war. Das Geld steuerten viele Betriebe aus Eilenburg und Umgebung bei. „Das ist vergleichbar mit einer großen Spendenaktion“, so Spötter.

Probleme an Material zu kommen

1975 ging es los – und gleich zu Beginn gab’s die ersten Probleme. „Als das Loch gebuddelt wurde, hat es den Bagger vom Meliorationsbau Mockrehna zerrissen“, erinnert er sich. Der Grund war der feste Boden. Das Eilenburger Chemie Werk (ECW) hatte Jahre davor Aschereste auf dem Gelände verspült, die zu einer fast undurchdringbaren Masse wurden.

Materialbeschaffung war Herausforderung

Als weiter problematisch erwies sich dann in den vier Jahren Großbaustelle so manche Materialbeschaffung. Um an die Fensterkonstruktion zu kommen, stellte die Ebawe Eilenburg dem Frankfurter Betrieb einen Gabelstapler zur Verfügung, auf den der sonst wahrscheinlich Jahre hätte warten müssen. Und auch die Wema in Bad Düben – heute Profiroll Technologies – leistete schnelle Hilfe. Der Betrieb, der eine Sauna für seine Belegschaft bauen wollte und über einen entsprechenden Berechtigungsschein zum Kauf eines Ofens verfügte, stellte den kurzerhand der Schwimmhalle zur Verfügung. „So konnten wir nach Thüringen fahren und den Ofen für unsere Sauna holen, die Wema konnte dann erst später zum Zug kommen“, kennt Spötter viele solcher Episoden. „Ich muss sagen, dass alle Beteiligten immer bereit waren, zu helfen.“

Berliner Ministerium prüfte Bau

Für ihn persönlich war der Bau eine aufregende Zeit. Er war von früh bis abends im Einsatz, auch noch nach Feierabend, um die Feierabendbrigaden zu betreuen. „Das war ein wahnsinniger Aufwand.“ Für seine Frau Doris und den gerade geborenen Sohn war da kaum Zeit. „Ich muss meiner Frau da wirklich danken, sie hat das alles allein bewältigt.“

Im Laufe der Bauzeit erhielt Hans-Gerd Spötter auch ein Dienstfahrzeug und bekam mit Gertrud Stumpf eine Sachbearbeiterin zur Seite, die die Finanzen im Blick hatte – ein Glücksgriff, denn als das Berliner Finanzministerium den Schwimmhallen-Bau prüfte, habe alles „auf Heller und Pfennig gestimmt“.

Erinnerungstafel für jeden Betrieb

Als die Schwimmhalle dann im Dezember 1978 eröffnet wurde, war es Spötter wichtig, eine Dankeschön-Veranstaltung für die beteiligten Firmen auszurichten. Diese fand in der Eilenburger Stadthalle statt – und jeder Betrieb erhielt eine vom ECW gefertigte Tafel, die an den Schwimmhallen-Bau erinnert. Hans-Gerd Spötter hat auch noch eine. Was aber abhanden gekommen ist, wahrscheinlich in den Wirren der Wendezeit, ist eine von ihm gefertigte Bilderserie, bestehend aus zirka 50 bis 70 Dias, die den Bau dokumentieren und die er der Stadt überlassen hatte.

Er hätte sie jetzt gern noch mal angesehen, denn im Dezember, wenn die Stadt das 40-jährige Bestehen der Schwimmhalle öffentlich würdigen will, soll der frühere Stadtbauleiter das Wort ergreifen. Zehren kann er dann nur noch aus seinen Erinnerungen. Aber da gibt es zum Glück viele.

