Trauerhalle auf dem Mansberg wird saniert

Eilenburg. Es geht los: Die Sanierung der Friedhofskapelle am Mansberg wird voraussichtlich im Frühjahr starten. Die Stadtverwaltung sucht derzeit die Firmen, welche die Aufträge für den ersten Bauabschnitt ausführen. Dabei sollen zwischen Mai und August die Rohbau-, Elektro-, Estrich- und Malerarbeiten erfolgen sowie Bodenbelag, Fliesen und Platten verlegt werden.

Kritik am Zustand

Die Friedhofskapelle mit ihrer Ausstattung und der Toreinfriedung steht unter Denkmalschutz. Sie ist von bau- und ortsgeschichtlicher Bedeutung, wird als Beispiel für die Friedhofsarchitektur der späten 1950er-Jahre angesehen. Doch die Bedingungen in und um die Trauerhalle sind in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert worden: Da sind Bleiglas-Scheiben, die auf leichten Druck nachgeben, Fensterrahmen finden keinen richtigen Halt mehr in den Laibungen. Die Räume im Hintergrund sind kaum noch vorzeigbar. Der Dunst, der die Besucher in der Nähe der Sanitärräume wabert, zeigt schon lange an, wie dringend die Sanierung nötig ist.

Zahlreiche Neuerungen

Im vorigen Jahr wurden Grundsatzentscheidungen getroffen, wurde die Planung auf den Weg gebracht, konnte endlich das nötige Geld für den ersten Bauabschnitt bereitgestellt werden. Dabei soll der Kapellenraum auch unter wirtschaftlichen und effizienten Aspekten inklusive Dachneueindeckung und Dämmung umgebaut werden. So soll die Heizung erneuert, sollen zwei weitere Kühlzellen installiert werden. Zudem ist geplant, Sanitäranlagen neu einzubauen und den Eingang zu gestalten. Für den östlichen Gebäudebereich ist ein zweiter Bauabschnitt vorgesehen. Er soll dann nach 2020 starten.

Von Heike Liesaus