Eilenburg

Maximus-Christian stochert mit einem Stock im Laub. Zutage fördert der Sechstklässler erst einen Fahrradreifen, dann einen zweiten. Kopfschüttelnd wirft er die beiden Reifen in den Container. Einen von drei, die am Ende dieses Vormittag voll mit blauen Säcken und Unrat sind. Der Müll stammt von Grün- und Gebüschflächen rund um den Eilenburger Ostbahnhof. Am Freitag und Montag machten Schüler der Klassen 6b und 6d der Eilenburger Tschanter-Oberschule hier sauber.

Die Umweltaktion startet zum vierten Mal. Remondis-Geschäftsführer Volker Wagner und Florian Kern vom Laußiger Verein Heimatherzen hatten die Idee einst aufgegriffen und packen regelmäßig selbst mit an. Das Anliegen – die Schüler für das Problem der illegalen Müllentsorgung zu sensibilisieren, auch in der Hoffnung, dass die das ihren Familien zu Hause weitererzählen. Zu berichten haben sie diesmal wieder einiges.

Von der Satellitenschüssel bis zur Kettensäge

Allein am Freitag haben die Sechstklässler alte Koffer, Plastikflaschen, ein Fernseh-Gerät, Gartenabfallbehälter oder eine Satellitenschüssel und sogar eine Kettensäge gefunden, erzählt Florian Kern. Rund sieben Kubikmeter Müll sind es diesmal. Laila und Leonie sammeln mit dem Greifarm auf, was am Boden liegt und befördern es in eine große blaue Tüte. „Ich finde das schon sinnvoll, was wir hier machen“, sagt Laila. Auch wenn es beide im wahrsten Sinne des Wortes manchmal anstinkt. „Es riecht manchmal ekelhaft, was wir hier aufsammeln“, ist Leonie sauer. Autoteile, Flaschen und eine Perücke haben sie schon gefunden.

Roswitha Wernicke und Marisol Rodriguez unterstützen die Mädchen und Jungen. Kinder so begeistern, bewusster mit der Umwelt umzugehen – diese Idee, die Schulsozialarbeiterin Yvonne Juché auf einem Aushang im Lehrerzimmer anbrachte, fanden die Lehrerinnen für ihre Klassen gut. „Wir haben uns mit Remondis geeinigt, dass das Frühjahr besser geeignet ist, weil dass Grün noch nicht so hoch ist“, so Roswitha Wernicke. Bei Elternversammlungen stießen sie mit den Überlegungen auf Resonanz – und bei den Kindern auch. Schließlich gibt es als Dankeschön einen kleinen Obolus für die Klassenkassen.

In den nächsten Tagen starten der Region weitere Aktionen

In den nächsten Tagen und Wochen sind weitere Aktionen geplant. Für Sonnabend hat der Eilenburger Chris Daiser unter dem Motto „Übernimm Verantwortung“ zu einer Umweltaktion aufgerufen. Er möchte gemeinsam mit so vielen Helfern wie möglich ein Gebiet in den Muldenauen beräumen, das nach dem letzten Hochwasser noch immer vermüllt ist. Vor allem Plastikteile liegen herum, aber auch Reifen, Glasflaschen, Kinderspielzeug, alte Eimer, Verpackungen und Kanister. Der Sportfischerverein stellt Kescher und Krallen bereit, damit Unrat aus dem Wasser geholt werden kann. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Spielothek in der Uferstraße 21.

Die Kinder und Jugendlichen vom Haus VI, die ab 10 Uhr zum Frühlingsfest einladen und auf den Muldewiesen Drachen steigen lassen wollen, nutzen dies, um Müllsäcke mitzunehmen und das Areal rund um die Eisenbahnbrücke zu säubern.

Ortsteile sammeln am 30. März Müll

In Zschettgau, Kospa und Pressen sammeln Mitglieder des Heimatvereins und Einwohner am 30. März von 9 bis 13 Uhr Müll. Anschließend werde gemeinsam gegrillt. Bei der Aktion, die zum fünften Mal stattfindet, wird Unrat wie Flaschen, Plastikbecher und Tüten vom öffentlichen Straßengrün eingesammelt und anschließend entsorgt.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung greifen zum Besen

Den Vormittag des 12. April werden Mitarbeiter der Stadtverwaltung inklusive OBM Ralf Scheler nutzen, um einige städtische Flächen von Müll zu befreien. „Das soll nicht heißen, dass wir für andere den Müll wegmachen“, machte Scheler zur Einwohnerversammlung deutlich. Vielmehr solle ein Zeichen an die Bürger gesetzt werden, auch die eine oder andere Aktion zu starten. Wenn jeder vor seinem Grundstück oder Haus saubermachen würde, könnte bereits einiges an Unrat beseitigt werden.

Auch in Gruna wird zu Besen und Lappen gegriffen – am 30. März ist um 9 Uhr Frühjahrsputz im Bürgerhaus angesagt.

Von Kathrin Kabelitz