Eilenburg

Mit dieser Aktion wollen Inhaberin Cornelia Wagner (60) und ihre sechs Mitarbeiter ein Zeichen setzen und sich so gegen die 2020 vorgesehene Schließung am Standort Nordring wehren. Wie lange das Unternehmen seine Dienstleistung einstellt, ist noch unklar.

Hintergrund: Die Textilreinigung befindet sich in einem Grüngürtelbereich am Nordring. Das Grundstück samt Gebäude, das der Stadt gehört, soll Bestandteil dieses Streifens werden. Kommt es nicht dazu, müsste die Kommune über 50 000 Euro Fördermittel plus Zinsen zurückzahlen. Die Auseinandersetzungen zwischen Stadt und Unternehmen dazu dauern seit vielen Jahren an.

Zuletzt hatte die Verwaltung den Mietvertrag immer wieder verlängert und zudem, so OBM Ralf Scheler (parteilos), der Inhaberin Hilfe bei der Suche nach einem neuen Standort angeboten. Das scheiterte aber. Mit der Angelegenheit beschäftigen sich mittlerweile auch Anwälte.

Von LVZ