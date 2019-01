Eilenburg

Die Eilenburger Schwimmhalle wurde jetzt, wie berichtet, 40 Jahre alt. Im Rahmen des Jubiläums ist auch eine umfangreiche Chronik in Form eines sogenannten Zeitstrahls entstanden, der den Besuchern vom ersten Spatenstich bis zum heutigen Tag die Geschehnisse rund um Eilenburgs Freizeitoase zeigt.

Schwimmhallenchef Michel Müller (rechts) mit ehemaligen Erbauern und Mitarbeitern der Eilenburger Schwimmhalle. Quelle: Steffen Brost

„Wir haben über den Sommer schon einige Wochen daran gearbeitet. Wir haben dabei Chroniken durchblättert, waren im LVZ-Archiv und haben jede Menge Berichte und Fotos zusammengetragen. Außerdem wurden Interviews mit ehemaligen Kollegen und Mitarbeitern geführt, die uns viel über die Anfangsjahre der Schwimmhalle berichteten“, erzählte Schwimmhallenleiter Michel Müller.

Schwimmhallen-Dokumente sind digitalisiert

Auch viele Besucher haben dem Hallen-Team Fotos und eigene Erinnerungen aus ihrer Kindheit aufgeschrieben und vorbeigebracht. Mittlerweile ist alles digitalisiert worden, um es der Nachwelt zu erhalten.

Der ehemalige Schwimmhallenchef Jürgen Zwiener (Mitte) schaut sich mit früheren Mitarbeitern und Erbauern den Zeitstrahl zur Geschichte der Schwimmhalle an. Quelle: Steffen Brost

Die wichtigsten Fakten und Fotos aus 40 Jahren Schwimmhalle wurden im Vorfeld des Geburtstages in einem Zeitstrahl zusammengefasst, der jetzt an der Schwimmhallenwand im inneren Bereich angebracht ist. „Wir wollen das auch den künftigen Besuchern zeigen. Vielleicht hält es ja bis zum fünfzigsten Jubiläum in zehn Jahren“, hofft Müller.

Von Steffen Brost