Eilenburg

Auf eine volle Kirche hofft Inez Laaser an diesem Sonntag in der Eilenburger Nikolaikirche. Die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates der Rinckart-Gemeinde erklärt: „Bei dem um 9 Uhr beginnenden Gottesdienst wird Superintendent Mathias Imbusch Pfarrerin Edelgard Richter feierlich in ihr Amt einführen.“

Halbe Pfarrstelle für Eilenburg

Edelgard Richter, die bisher bereits als Pfarrerin in Sprotta tätig ist, übernimmt ab dem 1. Januar zusätzlich den Eilenburger Bereich. „ Edelgard Richter“, so erklärt Inez Laaser, „ist für uns keine Unbekannte. Wir haben sie schon in den vergangenen Monaten als Kasualvertretung schätzen gelernt.“ Sie wird als jeweils „halbe“ Pfarrerin für die nächsten fünf Jahre damit sowohl in der Eilenburger Rinckart-Gemeinde als auch im Sprottaer Pfarrbereich, der bis Laußig und Strelln reicht, tätig sein.

Edelgard Richter Quelle: web

Ursprünglich hatte der auf der Synode 2015 beschlossene gekürzte Stellenplan im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch einen gemeinsamen Pfarrer für Eilenburg und Bad Düben vorgesehen. Dieses Ansinnen stieß aber insbesondere in Bad Düben auf viel Gegenwind. Im Kirchenkreis wurde daher mit Andreas Ohle, der nun zusätzlich zu seinem Pfarrbereich in Authausen den Bad Dübener Bereich übernimmt und vor wenigen Tagen in der Kurstadt in sein Amt eingeführt wurde, eine andere Lösung gefunden.

Dank an Friedemann Krumbiegel

In Eilenburg soll der Gottesdienst am Sonntag übrigens auch genutzt werden, um dem Krostitzer Pfarrer Friedemann Krumbiegel zu danken. Er hat in den zurückliegenden Vakanzzeiten für die rund 1000 Mitglieder zählende Rinckart-Gemeinde die Geschäfte geführt und stand auch dem zwischenzeitlich eingesetzten Vikar zur Seite. Inez Laaser: „Das war immer eine sehr positive funktionierende Zusammenarbeit, die auch auf emotionaler Ebene stimmig war.“

Von Ilka Fischer