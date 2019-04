Eilenburg

Das hatte das Delitzscher Sport- und Freizeitzentrum noch nicht erlebt: 200 tanzende Männer bringen zu den Ostdeutschen Meisterschaften im Mai 2018, in deren Rahmen auch die ersten Sächsischen Meisterschaften stattfinden, die 1000 Zuschauer fassende Halle zum Beben. Das soll sich nun am 27. April im vergleichsweise kleinen Eilenburger Bürgerhaus, in dem aber trotzdem rund 400 Leute Platz finden, zum zweiten Landeswettstreit, diesmal als eigenständige Veranstaltung, wiederholen. Mit mindestens eben dieser Stimmung, mit mindestens eben diesem Enthusiasmus. Der Eilenburger Carnevalclub (ECC), bereits in der Loberstadt Organisator der Ostdeutschen Meisterschaften, erwartet diesmal in heimischer Stätte Sachsens Männerballette zum Titelkampf. Die Muldestädter sind Ausrichter, Veranstalter ist der Bundesverband Deutsche Männerballette.

Sechs Männerballette haben schon zugesagt – Anmeldung noch möglich

Acht Vereine haben sich schon angemeldet, zehn könnten es werden. Dabei sind bisher der ECC selbst sowie Burkhartshain, Penig, Markranstädt, der Faschingsclub Hermsdorfia aus dem Erzgebirge, Crottendorf, Günthersdorf und Wernigerode. Letztere sind zugelassen, weil es offene Meisterschaften sind. Anmeldungen, so macht Wettkampf-Koordinator Axel Sylvester vom ECC klar, seien aber noch bis 16. April möglich. Nicht alle Vereine sagten schließlich sofort zu, sondern ließen die närrischen Wochen und Monate erstmal sacken.

Wer jetzt glaubt, Männerballett – das sind die Herren, die im fluffigen Tutu, mit den stachligen Beinen und dem Wohlstandsbäuchlein unbeholfen Schwanensee tanzen und sich zum Horst machen, der irrt gewaltig. Der Begriff Männerballett trifft es eigentlich auch nicht wirklich, was da stattfindet. Klar ist es eine karnevalistische Sportart. Aber favorisiert wird die Bezeichnung Männertanz. Show, Kraft, Sportlichkeit sollen rüberkommen.

Juroren bewerten den Männertanz

Es gibt sogar Regeln. Maximal zehn Minuten dauert ein gestalteter Tanz, mit dem immer eine Story erzählt wird. „Meist sind es die Tänze, die die Clubs in der Session gezeigt haben“, so Axel Sylvester. Die Eilenburger haben sich in diesem Jahr ganz dem Thema „ Karl der Große und die Sachsen“ gewidmet, gewissermaßen eine Geschichtsstunde der etwas anderen Art. Choreografie und Tanztechnik machen bei der Bewertung nur die Hälfte aus. Für Show, Unterhaltung und Humor verteilen die Juroren ebenfalls Noten. Ganz wichtig ist: Zwei Minuten müssen alle elf Männer, die in diesem Fall auf der Bühne stehen, zusammentanzen.

Wie üblich bei derartigen Meisterschaften stellt der Bundesverband die Juroren, „damit es fair und transparent zugeht“, sagt ECC-Geschäftsführer Ronald Maurer.

Eilenburg will Titel verteidigen

Und natürlich: Eilenburg ist zum einen Gastgeber, zum anderen aber auch Titelverteidiger und will beim Heimspiel gut abschneiden. „Wir trainieren jede Woche einmal, jetzt auch mal noch einen zweiten Tag, aber das machen wir auch ohne Meisterschaften. Andere hören nach der Session auf, wir machen einfach weitere“, sagt Axel Sylvester. Denn die Muldestädter haben noch einiges vor und hoffen, dass so viele Clubs wie möglich auch bei den nächsten Events mitziehen. Mit den Ostdeutschen Meisterschaften in Brandenburg/Havel Ende Mai und den Deutschen Meisterschaften Mitte Juni in der Riesaer Sachsen-Arena stehen die Termine schon fest.

Männertanzsport soll weiter vorangebracht werden

Welche Bedeutung das Männerballett deutschlandweit mittlerweile erlangt hat, zeigt ein aktueller Aufruf des Bundes Deutscher Männerballette. Der sucht nach Ausrichtern für Landesmeisterschaften und bietet breite Unterstützung auch in puncto Öffentlichkeitsarbeit auf verschiedenen Ebenen an. So sei der Informationsfluss bundesweit gegeben, womit mehr interessiertes Publikum erreicht und angesprochen wird. „Ziel der Aktion ist es, den Männertanzsport, der sich in den Jahren stark entwickelt hat, weiter voran und vor allem publikumsnäher zu bringen. Es ist ein so schöner Sport, der so viele Facetten beinhaltet wie Tanz-/Kraftsport, Akrobatik, Körper und Geist, Kameradschaft, Freundschaft, Spaß und vieles mehr. In welcher Sportart gibt es das alles noch?“, heißt es auf der Verbands-Seite.

Infos und Tickets unter www.eilenburger-carneval-club.de oder im Bürgerhaus Eilenburg ( Franz-Mehring-Straße 23, Telefon 03423 7003930).

Von Kathrin Kabelitz