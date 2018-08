Eilenburg

Neuer Name, neuer Mit-Veranstalter, neuer Termin: Nicht alles, aber einiges ändert sich beim diesjährigen Eilenburger Weihnachtsmarkt. Der heißt erstmals Weihnachtszauber, findet am dritten und damit nicht wie bisher gewohnt am ersten Advents-Wochenende statt und hat mit der Veranstaltungsagentur Coex auch einen neuen Partner. Die Cottbusser sind seit vielen Jahren Partner der Stadtfeste. Die Kommune wird trotz Neuausrichtung weiter konzeptionell mitreden, die Gespräche mit Kirche und Vereinen führen, den Blick drauf haben, was Programm oder Mitmachangebote betrifft.

Weihnachtsmarkt vom 14. bis 16. Dezember

Neuer Termin des familienfreundlichen Weihnachtsmarktes ist somit der 14. bis 16. Dezember. Erweitert um Schauhandwerker und einen historischen Markt wird der Weihnachtszauber die Besucher und Einwohner ans Rathaus und in die Nikolaikirche locken. Aufgebaut sind die Stände zwischen Nikolaikirche und Rathaus, das Ganze erstreckt sich bis auf den Marktplatz. Vereine, Gastronomen, Caterer, Händler und Dienstleister können sich in den Hütten des Weihnachtsmarktes präsentieren oder auch am Bühnenprogramm mitwirken. Coex Veranstaltungs-GmbH & Co KG die Standflächen, das Bühnenprogramm sowie die Koordination zum Weihnachtsmarkt betreuen. Die Kinder- und Jugendeinrichtungen sind aufgerufen sich wieder am Wettbewerb „Wer schmückt den schönsten Weihnachtsbaum?“ zu beteiligen. Der schönste Baum wird am Samstag geschmückt und nach einer Jurybewertung geehrt. Auch die Nikolaikirche wird wieder in den Adventsmarkt eingebunden und zahlreiche Bastelangebot für Klein und Groß vorhalten.

Anmeldungen sind noch möglich

Anmeldungen nimmt die COEX unter coex-kultur@t-online.de oder telefonisch 0355 24348 entgegen. Das Anmeldeformular und die Teilnahmebedingungen sind unter weihnachts-markt.eilenburg.de zu finden. Der Weihnachtszauber öffnet von Freitag 11 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 21 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Von Kathrin Kabelitz