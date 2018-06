Eilenburg

Wenn Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) an einem Freitagabend gemeinsam mit dem Burgverein auf einer Bühne auf dem Markt steht und wenig später den Hammer schwingt, um das Fass Freibier anzuzapfen, kann nur eins sein – Stadtfest. Das läuft seit den frühen Abendstunden. Die Muldestadt lädt bis zum Sonntag in die Innenstadt ein. Und schon am ersten Abend füllten sich die Straßen und Plätze recht zügig mit Menschen, die feiern wollen. Zu den Höhepunkten des ersten Abends zählen Fackelumzug, Lagefeuer und das Höhenfeuerwerk vom Burgberg.

In diesem Jahr wurden die Flächen zum Stadtfest teilweise an neue Partner vergeben. Die Zuständigkeiten für die einzelnen Bereiche haben sich geändert. Konkret kümmert sich Ratskeller-Wirt Peter Steinberg um den Marktplatz und Sandro Marger um die Bühne am Irish Pub in der Leipziger Straße, Torgauer Straße, Leipziger Straße (Bereich Torbogen), Bernhardistraße, Rinckartstraße, Nordring und damit auch die Schausteller, die unter anderem mit Fahrgeschäften wie Freefall-Tower oder Riesenschaukel in der Stadt sind.

Am Samstag treten traditionell die Kinder- und Jugendgruppen der regionalen Vereine auf und bieten damit ein abwechslungsreiches Tagesprogramm, Am Sonntag werden wieder ab 10.30 Uhr auf dem Mühlgraben Gummi-Enten um die Wette schwimmen. Der Startpunkt für die Schwimmenten ist die Pionierbrücke, der Zieleinlauf ist am Maxim-Gorki-Platz. Eröffnet wird der letzte Stadtfest-Sonntag unter anderem mit der Blaskapelle Frischluftprojekt aus Delitzsch.

Das Stadtfest 2018 in Eilenburg ist eröffnet. Quelle: Kathrin Kabelitz

Auch die Eilenburger Händler zeigen in ihren Geschäften besondere Angebote. Viele Geschäfte öffnen ihre Türen über das gesamte Wochenende. Der Sonntag ist verkaufsoffen.

Auf den Bühnen auf dem Markt, am Torbogen, am Pub gibt es an allen drei Tagen und den beiden Abenden zahlreiche Auftritte von Bands, von Rock bis Schlager und DJs ist alles dabei. Musikfreunde der House-, Minimal- und Techno-Musik können sich zudem auf ein vielfältiges Pro­gramm beim Strandhotel Eilenburg freuen.

Von LVZ