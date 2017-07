Ab 23. Juli gelten wieder drei Grundschulbezirke in Eilenburg. Der Stadtrat hat den voriges Jahr gefassten Beschluss für den einheitlichen Bezirk in seiner Sitzung am Montag wieder rückgängig gemacht. Denn er hatte ermöglicht, dass in diesem Schuljahr nur fünf statt sechs erste Klassen in der Stadt gebildet werden.