Eilenburg. Wo kommen nur all die Straßennamen her? Seit 2008 hat der Geschichts- und Museumsverein recherchiert. Die Ergebnisse liegen nun auf 92 Seiten im Eilenburger Straßennamen-Lexikon gedruckt, gebunden und käuflich vor. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) jedenfalls kann spontan zu dessen Preis Auskunft geben: „Acht Euro.“ Denn er hat sich selbst schon ein Exemplar im Museum-Shop besorgt. Quasi für den Dienstgebrauch überreichte ihm Museumschef Andreas Flegel das Premieren-Exemplar.

Aufwendige Recherche

„Diese Namen können uns eine Menge über das Werden und Wachsen der Stadt, über das Leben und Arbeiten ihrer Bewohner und nicht zuletzt über deren Geisteshaltung erzählen“, hatte Flegel bereits im Vorwort des Lexikons erklärt. 13 Vereinsmitglieder verbrachten über die Jahre insgesamt Hunderte Sunden mit Akten, Büchern und Zeitungen in Archiven, Bibliotheken, Verwaltungen. Sie kontaktierten Zeitzeugen und Experten, um ein möglichst vollständiges Bild zusammenzustellen. „Besonders schwer war es, die genaue Zeit der Namensvergaben zwischen 1910 und 1945 nachzuvollziehen“, berichtet Flegel. „Weil sämtliche Registratur Eilenburgs, gerade für die Zeit der 1920er-Jahre und das Dritte Reich, im Zweiten Weltkrieg verloren ging.“

Neue Straßen

Im Lexikon ist nun der Stand von 2014 abgebildet. Denn auch Lektorat, Formulierung der Texte und das Einbinden des Bildmaterials brauchten Zeit. Inzwischen hat das Eilenburger Straßennetz schon wieder an der einen oder anderen Stelle ein wenig Zuwachs bekommen, weil neue zum Beispiel Wohnbaugebiete erschlossen werden.

Das Lexikon erklärt rund 230 aktuelle Straßennamen samt der älteren Bezeichnungen, die oftmals die Wechsel in der deutschen Geschichte und der Eilenburger widerspiegeln. Wurden die Straßen anfangs nach den Richtungen benannt, in die sie führten, kamen später Bezeichnungen der Gewerke dazu, die sich dort ansiedelten oder Bauwerke, noch später die Namen von Persönlichkeiten, die oft mit den jeweiligen Machtstrukturen verknüpft waren. Diese Entwicklungen für Eilenburg werden ausführlich in der Einleitung beschrieben. Im Verzeichnis ist auch Kurioses zu entdecken: So wechselte die Bezeichnung der wichtigsten Verkehrsader im Ortsteil Hainichen immer mal wieder zwischen Haupt- und Dorfstraße.

Von Heike Liesaus