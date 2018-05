Eilenburg

Nicht alles, aber einiges neu macht das Stadtfest anno 2018 in Eilenburg, das vom 8. bis 10. Juni in der Muldestadt stattfindet. Die Zuständigkeiten für die einzelnen Bereiche haben sich geändert. Konkret kümmert sich Ratskeller-Wirt Peter Steinberg um den Marktplatz und Sandro Marger um die Bühne am Irish Pub in der Leipziger Straße, Torgauer Straße, Leipziger Straße (Bereich Torbogen), Bernhardistraße, Rinckartstraße, Nordring und damit auch die Schausteller, die unter anderem mit Fahrgeschäften wie Freefall-Tower oder Riesenschaukel kommen. „Die Rinckartstraße soll auch diesmal wieder Platz für die Vereine bieten“, so Claudia Scholeck von der Stadtverwaltung Eilenburg. Die Preise für die Standplätze sollen trotz der Wechsel in den Bereichen der Vorjahren liegen. Was in den Unterverträgen festgelegt ist, sei der Stadt zwar nicht bekannt, bisher habe es aber auch noch keine Beschwerden gegeben, so Scholeck. Neu hinzugekommen sei, dass Subway in der Torgauer Straße eine Bühne betreibe, nutzen wird diese am Stadtfest-Sonnabend der Eilenburger Verein Freigeister, der DJ-Musik anbietet.

Pfand für Becher

Fest steht, dass die Gastronomen das Pfandsystem für die Getränkebecher beibehalten. Dieser beträgt ein Euro. Im vergangenen Jahr war es eingeführt worden und hat sich, auch wenn es einen gewissen Mehraufwand bedeutet, offenbar bewährt.

Für das Entenrennen am Sonntag auf dem Mühlgraben sind noch Schwimmtiere zu haben, sagt Claudia Scholeck. Rund 800 gehen an der Pionierbrücke an den Start, der Zieleinlauf ist am sind für einen Euro in der Schwimmhalle, der Tou­rist-Info, im Bürgerbüro, im Autohaus Lieske (Sprotta-Siedlung) und im Tierpark erhältlich. Dieser Wettbewerb wurde erstmals zur 1050-Jahr-Feier ausgetragen. Für das ebenfalls seit einigen Jahren angebotene Trockenbootrennen am Birner gibt es allerdings eine schöpferische Pause, das Konzept wird überarbeitet.

Straßensperrungen

Zum Stadtfest gibt es Straßensperrungen. Die ersten sind ab Dienstag spürbar. Dann ist der Parkplatz Nordring gesperrt. Weitere Sperrungen erfolgen ab 7. Juni auf dem Kornmarkt und in der Bernhardistraße. Am 7. Juni findet ein verkleinerter Wochenmarkt mit Frischemarkt statt, am Samstag entfällt er.

